Francesco Marangio, Direttore Ricambi e Post Vendita di Groupe PSA Italia

Francesco Marangio è entrato a far parte del Gruppo con il ruolo di “Aftersales & Spare Parts Director”.

Francesco Marangio

Nato a Napoli 47 anni fa, si laurea in Ingegneria Aeronautica e intraprende la sua carriera sempre nel mondo Automotive, in ambito Sales e Marketing.

Dopo la prima esperienza come Responsabile di Zona in MSX e Aprilia, nel 2001 entra in FCA Group dove ricopre ruoli di crescente responsabilità nei settori Customer Service, Sales, Marketing e Network Development, sia sul mercato italiano che in quello europeo.

Il 2012 lo vede affrontare una sfida europea per CNH in qualità di After Sales Europe Network Development Manager.

Seguono cinque anni come Managing Director nella filiale italiana di Europart, azienda leader nella Distribuzione Ricambi After Market (IAM) in Europa nel settore truck, trailer e bus.

Nel 2018 torna nel mondo OES come Italy Country Director per IVECO.

L’obiettivo di Francesco Marangio è coniugare, all’interno del sistema di distribuzione PSA “Distrigo”, la visione dal punto di vista del Costruttore con quella dal lato IAM, capitalizzando sulla conoscenza di entrambi i settori e sulla molteplice esperienza nel mondo Ricambi e post vendita.