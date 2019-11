Autotorino riscrive le regole del Black Friday

Il Black Friday è tornato: quest’anno però il Gruppo Autotorino, che da oltre 50 anni si occupa di vendita di automobili al consumatore finale, riscrive le regole dell’operazione più attesa da chi cerca occasioni imperdibili.

In vendita non “semplicemente” un prodotto scontato, ma lo sconto stesso.

L’agenzia creativa Cernuto Pizzigoni & Partners conferma la grande competenza nel settore automotive con un’operazione originale che andrà a cambiare le regole del mercato del black friday.

Infatti, tra il 27 novembre e il 2 dicembre verrà aperto il portale blackfriday.autotorino.it su cui sarà possibile acquistare per 10 euro uno dei 5.000 buono-sconto del valore di 1.000 euro messi a disposizione dal Gruppo.

Il voucher ottenuto sarà spendibile sino al 31 gennaio 2020 per l’acquisto di un’autovettura nuova, a chilometri zero o aziendale presso le 52 filiali del Gruppo Autotorino in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia (regioni, queste ultime due, in cui opera con le insegne Autostar).

In altri termini, si compra il diritto di far valere i vantaggi di un’occasione come il Black Friday in una finestra temporale più coerente con il settore – spiega Massimiliano Trepiccione, Account Director e Partner di Cernuto Pizzigoni & Partners, l’agenzia creativa che ha ideato l’operazione. – Per un gruppo come Autotorino, già leader in Italia per fatturato, il naturale passaggio evolutivo consiste nel far valere i propri elementi distintivi in termini di relazione con il cliente e attenzione alle sue necessità, e ciò significa dimostrare una perfetta comprensione del customer journey, piegando se necessario le regole dell’acquisto di impulso alle dinamiche dell’automotive.

Con il Responsabile Digital del gruppo Autotorino, Matteo Scutifero abbiamo deciso di creare un’operazione di rottura, – sostiene Luca Oliverio, Head of Digital e Partner dell’agenzia. Siamo entrati nel merito della meccanica promozionale, di scelta dei media e di coinvolgimento della base utenti. Sconvolgere un processo d’acquisto che dura circa tre mesi, non era facile: così è nata l’idea creativa di vendere gli sconti da 1000€.

Si tratta di una formula totalmente a prova di ripensamento: anche le auto acquistate con lo sconto Black Friday, come è ormai prassi del Gruppo, saranno coperte dalla esclusiva formula ‘Soddisfatto o Rimborsato’, cioè ulteriori 15 giorni di tempo (o 1500km percorsi) postvendita che assicurano all’acquirente la possibilità di valutare il veicolo ed eventualmente restituirlo e venire completamente rimborsato, se non soddisfatto.

