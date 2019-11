UAM.TV la web TV indipendente con una visione del mondo

Ogni anno centinaia di progetti audiovisivi che sfuggono alle regole del mercato e che potrebbero rappresentare dei punti di partenza per un arricchimento informativo e culturale naufragano nel nulla. E se le sale cinematografiche vengono a stento riempite grazie a pochissimi blockbuster, sono invece sempre di più le persone che a queste preferiscono una visione privata e chiedono una voce che le rappresenti e offra loro una proposta culturale diversa in grado di stimolare una riflessione e magari sviluppare uno spirito critico. Per colmare questo vuoto nasce UAM.TV: non una semplice web tv ma una vera e propria filosofia di vita, una proposta alternativa di “visione del mondo”: una voce fuori dal coro.

Ideata e fondata nel 2019 dal regista, autore e produttore Thomas Torelli, UAM.TV è una piattaforma online indipendente con un ampio palinsesto diviso in varie sezioni: FILM DOCUMENTARI italiani ed internazionali inediti selezionati tra i più importanti festival del mondo che non hanno trovano sbocchi e distribuzione; APPROFONDIMENTI su diverse tematiche: ecologia, psicologia, fisica, medicina, scienza, benessere, economia sostenibile e altri argomenti che verranno realizzati direttamente dalla redazione UAM.TV in collaborazione con autori e specialisti; A CASA DELL’AUTORE, ritratti intimi di scrittori e personalità del mondo della scienza e della cultura per conoscere l’aspetto più umano e quotidiano di professionisti e teorici incontrati nelle loro abitazioni. La prima personalità a raccontarsi e a svelare aspetti inediti della propria professione è la psichiatra e psicoterapeuta ERICA POLI. E ancora la sezione BUONE NOTIZIE, dedicata esclusivamente agli avvenimenti positivi con un TG giornaliero online fin dalle prime ore del mattino in grado di capovolgere il paradigma secondo cui bad news are good news, certi che l’informazione possa dare spazio anche agli avvenimenti positivi che accadono in Italia e nel mondo e contribuire a diffondere un senso di serenità e benessere nelle persone. A inaugurare il 18 novembre la conduzione del Tg c’è ROSITA CELENTANO che in futuro si alternerà ad altri personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno a cuore le tematiche trattate dal canale. È presente poi una sezione di CORTOMETRAGGI, coerenti con i temi affrontati dalla web tv; una sull’ECONOMIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE dedicata alla Green Economy e alle nuove forme di impresa, e infine la sezione LIETO FINE in cui gli abbonati e la community di UAM.TV possono raccontare con un video di circa due minuti (realizzato anche con un semplice cellulare o una videocamera e caricato direttamente sulla piattaforma) la loro personale storia a lieto fine, cosicché tutti possono contribuire ad arricchire il canale.

Il palinsesto UAM.TV è disponibile a partire da lunedì 18 novembre per tutti gli abbonati da ogni dispositivo – computer, smarphone, tablet, smart TV – per non perdere neanche un minuto dei propri documentari preferiti e portarli sempre con sé. Non solo, oltre alla visione in streaming dei propri contenuti, UAM.TV offre agli utenti la possibilità di organizzare proiezioni nella propria città, nel proprio quartiere, in un’associazione o in una scuola od ovunque si desideri, con la possibilità di usufruire anche del supporto specializzato di un team che seguirà chi ne farà richiesta nell’organizzazione e nella promozione dei propri eventi. Per entrare nel mondo UAM.TV basta accedere al sito www.uam.tv e scegliere tra l’abbonamento mensile a 7.50€ o l’abbonamento annuale in offerta a 69€ invece di 90€.

La stagione di UAM.TV si apre lunedì 18 con tanti documentari tra cui in primo piano spicca IRIRIA – NIÑA TIERRA, documentario di Carmelo Camilli dedicato all’Amazzonia che racconta la cultura degli indigeni del Costa Rica e affronta il problema del disboscamento e del riscaldamento globale. In calendario non mancano poi altri documentari di stretta attualità sul polmone verde del mondo recentemente martoriato dai grandi incendi, ma anche sull’emergenza plastica e sulla questione rifiuti. Prossimamente online sarà infatti disponibile OCEANS: THE MYSTERY OF THE MISSING PLASTIC diretto da Vincent Perazio, il documentario che indaga sul destino di tutte quelle tonnellate di plastica che si abissano nei nostri oceani. E ancora GLI ANNI VERDI diretto da Chiara Bellini, documentario che mostra attraverso lo sguardo di tre anziani le campagne devastate dai capannoni industriali abbandonati e dalle discariche abusive. Dopo aver trionfato in molti festival europei arriva su UAM.TV anche UNLEARNING di Lucio Basadonne e Anna Pollio, il racconto di come una famiglia italiana decida di vivere fuori dalla sua zona comfort intraprendendo un viaggio di sei mesi senza soldi. E ancora spazio al documentario americano IL SENTIERO DELLA FELICITÀ (AWAKE – THE LIFE OF YOGANANDA) di Lisa Leemman e Paola di Florio, la biografia di Paramahansa Yogananda che negli anni Venti ha introdotto lo yoga e la meditazione nel mondo occidentale, e alla produzione internazionale ALLA RICERCA DI UN SENSO dei francesi Nathanaël Coste e Marc de la Ménardière: un documentario che racconta il viaggio di due amici d’infanzia che partono per un giro del mondo alla scoperta di stili di vita alternativi e di una visione della contemporaneità che non sia quella imposta dal consumismo occidentale. Tra i titoli in calendario troviamo poi anche CANAPA NOSTRA di Filippo e Francesco Grecchi, la storia travagliata e appassionante di una pianta proibita che ha accompagnato l’uomo nella sua intera storia evolutiva.

In palinsesto ci sono anche i documentari diretti da Thomas Torelli: UN ALTRO MONDO, il film documentario che vuole raccontare la nostra vera forza e chi siamo realmente; FOOD RELOVUTION, il documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne; CHOOSE LOVE, il documentario che analizza il perdono come strategia evolutiva per il benessere individuale e collettivo; PACHAMAMA – MANIFESTO PER LA MADRE TERRA, realizzato con l’intento di supportare la campagna di Alberto Ruz Buenfil per la creazione di una carta dei diritti di Madre Terra e il primo documentario sul terremoto in Abruzzo SANGUE E CEMENTO.

Nella sezione APPROFONDIMENTI è invece possibile vedere già dal 18 novembre le interviste realizzate da Thomas Torelli ad alcune celebri personalità della cultura e della scienza come allo scrittore e studioso di teologia e storia delle religioni Igor Sibaldi; all’autore americano Greg Braden, noto a livello internazionale come un pioniere nell’unire scienza e spiritualità; allo scrittore e medico indianoDeepak Chopra, un’autorità internazionale nel campo del benessere psicofisico, della spiritualità e della trasformazione personale; al biologo cellulare statunitense Bruce H. Lipton, autore de La Biologia delle Credenze, secondo cui i geni e il DNA sono sotto il controllo di influenze ambientali, inclusi i pensieri e le nostre credenze; al medico ed epidemiologo italiano Franco Berrino, sostenitore di come la corretta alimentazione sia un prezioso strumento per prevenire l’incidenza del cancro e delle sue recidive e infine all’ex magistrato Gherardo Colombo, promotore della cultura della legalità fra i giovani con l’Associazione culturale “SulleRegole”.

Il progetto UAM.TV ha raccolto ancora prima della sua nascita l’adesione di oltre 1.200 utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale dando fiducia a un prodotto ancora sulla carta e testimoniando quanto siano forte l’attenzione e la sensibilità verso alcune tematiche. Inoltre il successo di realtà come GAIA TV in USA, con 550 mila abbonati, e FOOD MATTERS TV in Australia con circa 50 mila abbonati, dimostra come UAM.TV sia l’espressione italiana di un cambiamento culturale in atto, di un modo di fare e vivere la TV in maniera attiva, attenta e consapevole.