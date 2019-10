La pubblicità diventa spettacolo al “Bar Spot” su Zelig TV

Domenica 20 ottobre debutta su Zelig TV (DTT 63) BAR SPOT, format originale a cura del noto pubblicitario Francesco Bozza, qui alla sua prima conduzione insieme a Gino & Michele, per raccontare le principali discipline sportive attraverso la migliore pubblicità internazionale. 11 puntate in prima TV assoluta in onda ogni domenica alle 20.50, con ospiti d’eccezione come Beppe Sala, Teresa Mannino, Gialappa’s, Linus, Luca Carboni, Enrico Ruggeri e Simona Atzori.

“Bar Spot è la prima trasmissione televisiva in cui la pubblicità sarà trattata come intrattenimento, come vero e proprio spettacolo” spiega Francesco Bozza, tra le eccellenze creative del nostro Paese “Non si parlerà di prodotti ma di storie, non si celebreranno le Marche ma le idee, e la pubblicità sarà un pretesto per raccontare in modo ironico e leggero la storia e le caratteristiche delle principali discipline sportive.”

In ogni puntata, Francesco Bozza e Gino & Michele racconteranno uno sport diverso (corsa, calcio, basket, tennis, rugby etc…) attraverso la visione dei migliori esempi creativi ADV provenienti da tutto il mondo e il contributo dell’ospite in studio non necessariamente proveniente dal mondo dello sport ma in qualche modo legato per i motivi più svariati a quella specifica disciplina.

Si parte da Linus, famoso per la sua passione per le maratone, per passare all’irriverente trio della Gialappa’s venuto alla ribalta per la feroce ironia sul mondo del calcio; parleranno sempre di calcio due grandi tifosi, amanti ed esperti del pallone, Luca Carboni e Enrico Ruggeri, mentre con Gianluca Gazzoli si affronterà il basket e con Giorgio Terruzzi, si racconterà il rugby legato al mondo del sociale; e ancora Giovanni Storti svelerà le sue avventure di corsa e Giacomo Poretti il suo amore per il tennis; Teresa Mannino celebrerà gli sport femminili, spesso lasciati “dietro le quinte”, fino ad arrivare a Simona Atzori, l’incredibile ballerina pittrice e scrittrice, che parlerà dei Giochi Paralimpici, e al Sindaco di Milano Beppe Sala che darà conto degli sport Olimpici invernali, in vista di Milano – Cortina 2026.

Tra le altre chicche di Bar Spot, Fabio Concato firma la sigla d’apertura, scritta apposta per il format e interpretata insieme ai suoi musicisti.

Francesco Bozza talento della pubblicità italiana, è Chief Creative Officer dell’agenzia Grey Italia. Durante la sua carriera ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali, lavorando per alcune delle più famose marche del mondo, da Coca Cola a BMW, da FCA a Samsung. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Art Directors Club Italiano, ed è l’autore, con Gino & Michele, del libro “Anche le formiche nel loro piccolo postano” pubblicato da Baldini & Castoldi.

L’appuntamento con Bar Spot, format di produzione originale, è su Zelig TV ogni domenica, per undici puntate da trenta minuti ciascuna, a partire dal 20 ottobre, sempre alle 20.50.