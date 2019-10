GB_22 firma il video manifesto di vini Cusumano

È online il nuovo video-manifesto ideato per la comunicazione dei vini Cusumano.

Il video, le cui riprese sono state realizzate in Sicilia direttamente sulle tenute dell’azienda, nasce a supporto della campagna Share differences sviluppata dall’agenzia creativa GB_22 e già declinata sui mezzi stampa, affissione, web e social.

Il video-manifesto parte dal concetto di diversità quale valore fondante per l’eccellenza che contraddistingue la produzione vitivinicola Cusumano: 12 vini unici provenienti da 5 tenute distribuite in diverse aree dell’isola e differenti tra loro per geografia, esposizione, caratteristiche agronomiche.

Con l’intento di esaltare le peculiarità di questi territori tanto generosi quanto ricchi di contrasti, il concetto alla base del video-manifesto si espande, fino ad assumere una rilevanza che supera il mondo del vino per abbracciare un tema di grande attualità: le diversità che caratterizzano ciascuno di noi come singoli individui.

La celebrazione di ciò che è unico e diverso arriva dunque ad accomunare vino e persone, instaurando un parallelismo capace di esprimere alla perfezione lo sfaccettato mondo di Cusumano.

Credits:

Cliente: Cusumano

Agenzia: Gitto/Battaglia_22

Ecd: Vicky Gitto, Roberto Battaglia

Art Director: Manita Ranza

Copywriter: Vicky Gitto, Camilla Lampronti

Cdp: Thestylepusher

Executive producer: Lavinia Biancalani

Regia: Gianluca Grandinetti

Montaggio: Manita Ranza

Musica: Andrea Mariano