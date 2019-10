Nasce FACE – IULM Fashion Center Milano, l’osservatorio che ispira le PMI

FACE – IULM Fashion Center Milano, è il progetto di ricerca sperimentale cofinanziato da Regione Lombardia con fondi europei di sviluppo regionale POR FESR 2014-2020, nato da un accordo tra Università IULM, Azatec Consulting e SYS-DAT Spa come risposta al bando “Smart Fashion and Design” lanciato nel 2017. Di fatto, un vero e proprio Centro di Ricerca sulla Moda che si rivolge a tutta la filiera delle imprese lombarde, con particolare attenzione alle PMI.

La mission di FACE – IULM Fashion Center Milano, la cui direzione scientifica è affidata a Vanni Codeluppi, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, mentre la direzione accademica è di Guido Di Fraia, professore associato e docente di processi Culturali e Comunicativi e Direttore Scientifico Master Social Media Marketing, è di indicare i trend da monitorare nella moda, con particolare attenzione all’analisi del sentiment, all’approfondimento dei temi legati al mondo fashion – sia in ambito produttivo che in ambito creativo – e di attivare una ricerca costante orientata da diverse fonti documentali.

Inoltre, FACE – IULM Fashion Center Milano supporta la Community – online e offline – con spunti per la creazione di narrazioni e rapporti orientati al networking. Tra le tecnologie utilizzate per dare corpo al progetto spiccano Big Data, Machine Learning e Blockchain. A seguire la produzione è stata in particolare Azatec Consulting Srl, la tech company che ha sviluppato l’infrastruttura basata su tecnologie di Cloud Computing e gli algoritmi del crawler e la blockchain, in partnership con Dedit.io, una tecnologia che consente ad imprese e operatori di certificare o verificare la paternità dei dati che vengono caricati sulla piattaforma. SYS-DAT SPA, realtà tra le principali nell’ambito delle soluzioni organizzativo informatiche utilizzate dalle PMI, ha implementato invece le aree della suite FACE – IULM Fashion Center Milano riservate più specificamente alle PMI della Moda per consentire attività di creazione di rapporti e favorire lo scambio e la conoscenza.

Il target a cui si indirizza FACE – IULM Fashion Center Milano è composto da tutti gli attori che ruotano intorno al mondo della moda, dalle aziende produttrici e distributrici, ai consulenti e gli operatori della comunicazione, a registi, videomakers e fashion designers emergenti, ricercatori, liberi professionisti e studenti. La nascita di FACE – IULM Fashion Center Milano è stata ufficializzata in occasione di un workshop dal titolo FACE, il centro ricerche che osserva la moda, tenutosi presso l’Auditorium dell’ateneo in via Carlo Bo a Milano.

Durante gli speech si sono avvicendati docenti, esperti e i protagonisti del mercato della moda lombarda con i loro interventi. In particolare, al workshop hanno partecipato: Vanni Codeluppi, Direttore Scientifico di FACE; Pietro Azzara, CEO Azatec Consulting; Matteo Neuroni, CEO Sys-Dat Spa; Francesco Morace, Presidente Future Concept Lab; Simonetta Buffo, docente di comunicazione pubblicitaria e Mauro Ferraresi, direttore del Master in Management del Made in Italy. Gli interventi sono stati moderati dal direttore di The Lifestyle Journal, Viviana Musumeci.

Il direttore scientifico del progetto professor Vanni Codeluppi ha commentato: “FACE – IULM Fashion Center Milano ci ha impegnati non poco ed è stato un progetto molto sfidante. La tecnologia ha fatto certamente dei progressi molto veloci negli ultimi anni e sempre più si pone a supporto della ricerca. Ma quanto può essere autonoma? Certamente non può dirsi ancora sostitutiva dell’attività umana. Le competenze dei ricercatori dell’Università IULM e dei diversi professionisti coinvolti si sono rivelate il punto di forza intorno al quale definire ambiti di azione e manovra per consentire alle imprese della Moda lombarda di cogliere nuovi elementi dall’analisi del mondo eterno e individuare ciò che può fare la differenza per un business che ha l’esigenza di sintonizzarsi su tendenze di consumo e momenti creativi sempre nuovi e originali.” – Vanni Codeluppi, Direttore Scientifico FACE – Fashion Center Milano powered by IULM.

