Nasce Radio Wow

Il Gruppo Sphera Holding, editore di Radio Company, continua la sua crescita e consolida la sua leadership di ascolti nel Triveneto con il lancio di un nuovo progetto editoriale.

Il 14 ottobre 2019, sarà ufficialmente on-air una nuova emittente: Radio Wow!

Radio Wow sarà una radio dinamica, social, con un suono caratterizzato da hit pop, dance, reggaeton e house, con una copertura FM multiregionale (Veneto e Friuli Venezia Giulia) e la fruizione “multidevice” tramite l’APP e lo streaming in tutta Italia.

In virtù dell’importanza che i millennials hanno acquisito come consumatori e trendsetter, la famiglia di Radio Company ha voluto rivedere il posizionamento dei suoi prodotti radiofonici, puntando a realizzare una nuova emittente che parli a questa generazione; un mezzo che riesca a veicolare il messaggio degli investitori su questo target strategico.

“I Millennials, cioè i nati tra il 1981 ed il 1995 – dichiara Mattia Comin editore del Gruppo Sphera Holding – ad oggi hanno tra i 24 ed i 38 anni e rappresentano il 25% della popolazione italiana. Già oggi, e sempre più negli anni a venire, i millennials rappresenteranno i Responsabili Acquisto della maggior parte dei prodotti di largo consumo e non solo, e si apprestano a diventare il segmento top spender di domani. Nel 2025 rappresenteranno il 75% della forza lavoro in Italia. Per questo Radio Wow sarà un mezzo di comunicazione strategico a disposizione delle aziende per la promozione di prodotti e servizi rivolti al target dei millennials.”

“Al timone di Radio Wow – continua Comin – abbiamo voluto un Direttore Artistico di grande esperienza nel mondo della musica e dei club di tutto il mondo, Stefano Mattara. La sensibilità artistica di Stefano sarà molto importante non solo nelle scelte musicali, ma anche nel riportare i giovani a riconoscersi in un’emittente radiofonica che possa diventare la loro community. Inoltre ci saranno personaggi provenienti dai social network e dal mondo della vita notturna, accanto a voci prestigiose come quella di Manuela Doriani, speaker e DJ che non ha bisogno di presentazioni, che sarà l’interprete della mattina di Radio Wow.”

Il palinsesto di Radio Wow partirà ufficialmente lunedì 14 ottobre, anche se la radio ha già iniziato a far parlare di sé…infatti domenica 29 Settembre l’emittente ha trasmesso la stessa canzone per 24 ore, scatenando il passaparola sui social network: Radio Wow è già stata identificata come una “Radio fuori dagli schemi”.

Domenica 13 ottobre alle ore 17.00 scatterà il countdown con due ore di diretta nella quale saranno presentati tutti i programmi e tutti gli artisti che collaboreranno con Radio Wow.

Radio Wow fa parte del Gruppo Sphera Holding insieme alle emittenti Radio Company, Radio 80, Radio Padova, Easy Network, Radio Company Easy e Radio Valbelluna.

Il Gruppo Sphera Holding raggiunge complessivamente 920.000 ascoltatori giornalieri nel giorno medio nell’area del Triveneto (TER anno 2018 – Ind. +14 anni).

La raccolta pubblicitaria nazionale è curata da TEAMRADIO mentre la raccolta locale e gestita da Trend.