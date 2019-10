Massimo Doris un super eroe nella nuova campagna di Banca Mediolanum

“Pensa a come sarebbe avere uno scudo che ti protegge, come un super eroe, potresti vivere più sereno anche in caso di imprevisti che possono cambiare la tua vita. Oggi lo scudo te lo offre Mediolanum. Ti conosciamo e ti proteggiamo da sempre”.

Queste le parole di Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, nella nuova campagna pubblicitaria in cui, come un super eroe impugna uno scudo per proteggere i clienti, le loro famiglie, i loro beni e il loro futuro.

Lo scudo, key visual che diviene un’icona, trasmette immediatamente protezione. E’ trasparente e animato da una forza vitale, la stessa energia e la stessa trasparenza che hanno consentito a Banca Mediolanum di raggiungere il primato sul mercato in termini di solidità, affidabilità, competenza e attenzione al cliente. Tutti questi valori vengono quotidianamente garantiti dalla professionalità dei Family Banker che riescono a rispondere alle esigenze dei loro clienti con le soluzioni più adatte.

Prosegue e si rafforza quindi il messaggio della precedente campagna istituzionale in cui veniva enfatizzato il valore della protezione, scaturito dall’incontro tra Ennio Doris e il falegname che affidandogli i suoi risparmi, aveva ispirato l’idea di una banca costruita intorno a tutti i bisogni del cliente.

La strategia di comunicazione approntata dal team guidato dal direttore comunicazione e marketing commerciale Gianni Rovelliscende in verticale sui prodotti: Mediolanum Capitale Salute e Mediolanum Capitale Umano, le polizze di Mediolanum Assicurazioni distribuite da Banca Mediolanum. Sono due infatti i soggetti della campagna realizzata con il supporto creativo dell’agenzia Armando Testa e prodotta da Movie Magic e con la regia di Dario Piana, in cui lo scudo Mediolanum si erge idealmente a protezione dei clienti. In un caso, offrendo una copertura per il rimborso delle spese mediche che può valere anche per tutta la vita, con la possibilità di accedere a strutture sanitarie selezionate in tutta Italia evitando così lunghe liste di attesa. Nel soggetto Capitale Umano invece lo scudo protegge la capacità di produrre reddito dei clienti a fronte degli imprevisti, da infortunio o da malattia, che potrebbero cambiare la loro vita perché quello che hanno costruito nel tempo non vada perduto.

Il 24 ottobre inoltre, in contemporanea in 50 sale cinematografiche in tutta Italia, andrà in onda “LIFE- Il capitale più importante da proteggere sei tu”. Una trasmissione esclusiva, interamente realizzata da Banca Mediolanum e incentrata sul valore del capitale umano e sull’importanza della protezione per la salvaguardia del tenore di vita. L’intero filmato è condotto da Roberto Giacobbo, voce narranteche introdurrà gli interventi dei più autorevoli esperti della cultura in materia e della scienza.

Il flight televisivo sarà in onda dal 13 ottobre al 10 novembre con spot da 30” pianificati sulle reti delle concessionarie Publitalia ‘80, Digitalia ’08, Rai Pubblicità, Sky satellitari, Sky FTA, Viacom, Discovery e Cairo.

In affiancamento allo spot tv sarà on air anche una campagna radiofonica su Rtl 102,5, Radio 105, RDS, Radio Italia e Radio Sportiva.

A completamento del media mix è stata pianificata la presenza di annunci pubblicitari sui principali quotidiani e alcuni periodici nazionali nel formato pagina intera su 15 differenti testate e su internet attraverso l’impiego di banner pubblicitari veicolati per tutto il periodo di campagna su siti, portali ad alta frequenza di visite e sui principali social network.

Alla pianificazione digital si affianca un’operazione speciale che vede il coinvolgimento di alcuni clienti della Banca in qualità di testimonial della protezione: professionisti e artigiani incalzati dalle domande della “iena” Jacopo Morini in video interviste pubblicate sul sito bancamediolanum.it ed erogate in formato ad hoc sui principali social e video network online.

Al fine di aumentare la capillarità della comunicazione sul territorio è inoltre prevista la messa in onda degli spot in uno dei principali circuiti cinematografici italiani e una campagna di affissioni locali con rimando ai Family Banker Office sul territorio.