On air il nuovo spot Findus “Minestrone tradizione 100% italiano”

Findus lancia la nuova campagna di comunicazione del “Minestrone Tradizione 100% italiano” con uno spot, on air dal 6 ottobre, in cui il responsabile degli Agronomi Findus viaggia attraverso l’Italia in compagnia di quattro giovani esploratori alla ricerca delle verdure migliori da portare sulle tavole degli italiani.

Il nuovo spot Minestrone Tradizione 100% italiano arriva in tv portando con sé il claim “Dietro le cose buone, c’è sempre qualcuno che se ne prende cura!”. La voce di un bambino fuori campo racconta infatti come il protagonista, il responsabile degli Agronomi Findus, Fabrizio Fontana, insieme a quattro giovani esploratori, viaggi per l’Italia alla ricerca delle verdure migliori da portare sulla tavola di milioni di italiani. Dopo aver selezionato gli ingredienti giusti, tra cui verdure IGP e DOP, nasce il Minestrone Tradizione Findus 100% italiano, pronto per essere cucinato e per fare il suo ingresso in tavola, dove anche i bambini aspettano di gustarlo.

“FINDUS GREEN CAMP”: LA WEB SERIE PER SCOPRIRE TUTTI GLI ASPETTI SULL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Non solo in tv ma anche online. Dall’Agro Pontino al Fucino, passando per le Marche, la Calabria e la Liguria, il viaggio dei giovani explorers per l’Italia in compagnia dell’Agronomo è raccontato infatti nella web serie a puntate “Findus Green Camp. Nella nuova stagione l’agronomo guida il suo team alla scoperta delle coltivazioni di Pisellini Primavera, Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP e Basilico Genovese DOP, per scoprire insieme tutti gli aspetti dell’agricoltura sostenibile ed educare i più piccoli alla sostenibilità ambientale e alla conoscenza delle proprietà dei vegetali.

Come spiegaFabrizio Fontana, Responsabile degli Agronomi Findus,dall’inizio dell’esperienza del Findus Green Camp “ci siamo proposti di raccontare il nostro modo di fare agricoltura, le misure che adottiamo per il risparmio dell’acqua e la pratica della rotazione delle colture per mantenere i terreni fertili, fino all’importanza delle relazioni umane e dei rapporti tra azienda e agricoltori. Portare la nostra cura nel selezionare e coltivare i nostri ingredienti migliori anche in TV ci riempie d’orgoglio e allo stesso tempo è uno stimolo per continuare a migliorarsi”.

La nuova campagna TV “Minestrone Tradizione 100% italiano” sarà on-air per tutta la stagione invernale e verrà accompagnata da un’attivazione digital (On-Line Video, Social) e da nuovi contenuti sul sito.

Il Findus Green Camp nasce lo scorso anno come attivazione digital ideata da Network Comunicazione e prodotta da Think Cattleya, che hanno realizzato anche gli episodi digital di questa seconda stagione.

Il nuovo spot TV è stato ideato dall’agenzia creativa Grey e prodotto da Table Spot e sarà on-air per tutta la stagione invernale.

La creatività social è affidata a BCube, mentre la pianificazione media è a cura di Zenith.