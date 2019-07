Panealba e Campiello top sponsor del Torino FC

Panealba, azienda specializzata in prodotti da forno e dal 2007 titolare dello storico marchio di biscotti Campiello, sarà anche per la stagione 2019-2020 al fianco del Torino FC in qualità di Top Sponsor.

“Non abbiamo avuto esitazioni nel rinnovare l’accordo con il Torino FC – spiega Gabriele Tesio, amministratore delegato di Panealba-. È una partnership che dura ormai da tanto tempo e ci rende fieri perché così si fortifica il connubio tra i nostri marchi aziendali e il Torino Football Club: una splendida realtà del nostro calcio che è anche un esemplare modello di gestione. Essere Top Sponsor del Torino ci inorgoglisce e rappresenta un ulteriore asset di valore nella strategia di comunicazione dei nostri Brand”.

“Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti dell’ampliamento della collaborazione con il Gruppo Panealba e Campiello – commenta Andrea Ancora, Vice-Direttore Generale di Cairo Pubblicità -, un marchio importante che continua a sposare il progetto Torino FC.

Panealba e Campiello rappresentano due eccellenze del Made in Italy così come il Torino si staglia nel panorama della serie A per aver investito su giovani talenti italiani, la miglior espressione del nostro calcio, in controtendenza con una globalizzazione sempre più marcata e diffusa. La ricetta è semplice, non ci sono segreti, basta fondere qualità e lavoro. E metterci tanto cuore, che è un’altra caratteristica del Toro. Il lungimirante Aldo Tesio, fondatore di Panealba, difatti lo ripete da sempre: “Dalla passione nascono solo cose buone”.