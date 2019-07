On air la nuova campagna di Peroni 3.5

Birra Peroni è da ieri on air sulle principali TV nazionali con una nuova campagna, questa volta dedicata a Peroni 3.5, la birra leggera con il gusto autentico Peroni.

Con questo spot Peroni rafforza il nuovo stile di comunicazione dei suoi prodotti più innovativi. “Più gusto, con meno”, il claim del nuovo spot, dà un forte senso di continuità con quanto fatto dal brand con Peroni Cruda, la cui campagna è on air dal 23 giugno, nascendo anch’essa dall’idea creativa di Saatchi & Saatchi: “La nuova campagna di Peroni 3.5 riscrive il linguaggio creativo di Peroni: un percorso iniziato con Peroni Cruda, che sta portando il brand verso un posizionamento fresco e moderno” commenta Manuel Musilli, direttore creativo di Saatchi & Saatchi.

“Less is more” è il concetto sul quale si fonda il nuovo spot che segna un cambiamento rispetto al passato: un nuovo tone of voice che parla alle persone che hanno voglia di non fermarsi mai, di godersi la vita con leggerezza, e anche con gusto. Un linguaggio moderno, espresso grazie ad un ritmo serrato ed energico, e all’insegna di uno stile di vita attivo. «Più gusto, con meno» il claim della nuova campagna, manda un segnale forte, dimostrando che prendersi cura di sé stessi non significa per forza non godere i piaceri della vita.”

Prodotto da Think Cattleya, il nuovo spot è stato interamente girato da Billy Pols, pluripremiato regista sudafricano che vanta una vasta esperienza nel campo dei commercial in seguito ai lavori svolti per Ikea, Eni ed i New York Knicks. In occasione della nuova campagna di Peroni 3.5, Pols è riuscito a ricavare dalle location scelte da Peroni, un campo da basket sul tetto di una scuola romana e la famosa Vela di Calatrava, una sequenza di immagini dal respiro decisamente internazionale.

Pianificato da Wavemaker, il nuovo spot di Peroni 3.5 sarà on air nei formati 30” e 15” dal 21 luglio fino al 5 ottobre 2019 su tutte le reti Rai e Mediaset e sui principali canali delle piattaforme Sky e digitale terrestre, con l’obiettivo di raggiungere un totale di 766 milioni di contatti cumulati.

CREDITS

Agenzia: Saatchi & Saatchi

CEO: Camilla Pollice

Creative Director: Manuel Musilli Associate Creative Director Art: Ignazio Morello Associate Creative Director Copy: Leonardo Cotti Client Service Director: Lucia Lafuenti Team Account: Carolina Cenci, Alfredo Mosca Head of TV Production: Raffaella Scarpetti TV Producer: Lavinia Confortini Casa di Produzione: Think Cattleya Regia: Billy Pols DOP: Jeremy Snell GM & Executive Producer: Martino Benvenuti Producer: Marta Ansaldi Montatore: Govert Janse Colorist: Claudio Beltrami PostProduzione: Bondi Brothers Sound&Music: Sing Agenzia Media: Wavemaker Brand: Birra Peroni Direttore Marketing: Francesca Bandelli Marketing Manager: Marina Manfredi Senior Brand Manager: Camilla Cicerchia Junior Brand Manager: Eleonora Letizia Production Advisor & Cost Controller: VA Consulting / Ebiquity