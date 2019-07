RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia in diretta tutta l’estate da Sardegna, Sicilia e Puglia

RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dalle più prestigiose località estive da mercoledì 24 luglio a venerdì 30 agosto. Come ogni anno RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, accompagneranno in diretta, 24 ore su 24 , ogni giorno tutti gli ascoltatori nelle loro vacanze.

Per tutta l’estate i programmi di RTL 102.5 saranno in diretta dalla Sardegna e dalla Sicilia: dalle 9.00 alle 21.00 la radio più ascoltata in Italia trasmetterà dal VOI Tanka Resort di Villasimius (CA), mentre nella fascia serale, dalle 21.00 alle 3.00, dal Caparena di Taormina (ME) con, a mezzanotte, lo storico appuntamento della “Discoteca Nazionale”.

In esterna dal VOI Tanka Resort di Villasimius anche Radio Zeta che sarà in diretta dalla Sardegna ogni giorno dalle 06.00 alle 3.00, mentre Radiofreccia avrà la postazione in Puglia, al Blu Serena Valentino Village di Castellaneta Marina (TA).