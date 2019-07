In edicola la collana “Eroi della lotta alla mafia. Saggi e inchieste”

La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera portano in edicola “Eroi della lotta alla mafia. Saggi e inchieste”, una collana di libri selezionati da Nando dalla Chiesa, scritti da giornalisti, magistrati, sociologi, intellettuali, scrittori, testimoni, un racconto corale sull’impegno civile di uomini e donne straordinari in difesa dei valori di giustizia, legalità e libertà.

La collana, come spiega il curatore nell’introduzione, è una compatta ma cospicua biblioteca-patrimonio sulla mafia e sulla lotta alla mafia, destinata idealmente a ogni cittadino desideroso di saperne di più.

E di saperne di più, sulla mafia, c’è un grande bisogno nel nostro Paese, che ne è stato e ne è così segnato. Spiega Nando dalla Chiesa: “Uno degli alleati più preziosi, certo un alleato decisivo, del fenomeno mafioso è stato storicamente l’ignoranza che l’ha circondato, creatrice instancabile di luoghi comuni. E, insieme all’ignoranza, il silenzio, omaggio inconsapevole alla pretesa di omertà della cultura mafiosa.”

I venti titoli della collana “Eroi della lotta alla mafia” sono opere di narrativa civile, da leggere, da sfogliare, preziosi anche per chi studia e normalmente ha a disposizione testi che al tema mafia dedicano pochissimo spazio. Anche il prezzo dei volumi è contenuto, per favorire la massima diffusione: ogni titolo sarà in vendita a soli 8.90€ (oltre il prezzo del quotidiano).

Tutti insieme, scrive Nando dalla Chiesa, questi libri tracciano un solco “con i loro affreschi potenti o commoventi di ambienti sociali e anche familiari, con i molti fatti raccontati, grandi e minuti, ma comunque sempre capaci di conficcarsi nella memoria, con i loro protagonisti spesso eroici.”

Il primo volume, che sarà in edicola il 19 luglio, 27° anniversario dell’omicidio di Paolo Borsellino, è Io non tacerò di Antonino Caponnetto, artefice del famoso pool antimafia, instancabile maestro di legalità.

Il secondo titolo è Cose di Cosa Nostra di Giovanni Falcone, intervistato da Marcelle Padovani, un capolavoro di sapienza antimafiosa, verità e insegnamenti preziosi, frutto di una esperienza irripetibile.

Seguirà Uomini soli di Attilio Bolzoni, con il racconto esemplare di quattro lotte solitarie contro la mafia, culminate nel sacrificio dei protagonisti: Pio La Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

La collana “Eroi della lotta alla mafia” è attenta anche alle altre organizzazioni criminali, camorra e ‘ndrangheta, con i libri di Nanni Balestrini, Sandokan, e di Corrado Stajano, Africo. Nel suo insieme, “Eroi della lotta alla mafia” copre un secolo e mezzo di storia – da Le condizioni politiche e amministrative della Sicilia di Leopoldo Franchetti a Un morto ogni tanto di Paolo Borrometi – comunicandoci le profonde e complesse radici della mafia, storiche, sociali, culturali e politiche, e consegnandoci i ritratti, le azioni e gli insegnamenti dei protagonisti che l’hanno combattuta. 19 luglio Antonino Caponnetto Io non tacerò 26 luglio Giovanni Falcone, Marcelle Padovani Cose di Cosa Nostra 2 agosto Attilio Bolzoni Uomini soli 9 agosto Giovanni Bianconi L’assedio 15 agosto Giuseppe Fava Processo alla Sicilia 23 agosto Corrado Stajano Africo 30 agosto Nando Dalla Chiesa Delitto imperfetto – Il generale, la mafia, la società italiana 6 settembre Nanni Balestrini Sandokan 13 settembre Felicia Bartolotta Impastato La mafia in casa mia 20 settembre Carlo Levi Le parole sono pietre 27 settembre Danilo Dolci Banditi a Partinico 4 ottobre Sebastiano Vassalli Il cigno 11 ottobre Enrico Deaglio Il raccolto rosso 1982-2010 18 ottobre Claudio Fava, Michele Gambino Prima che la notte 25 ottobre Antonella Mascali Vi aspettavo 1 novembre Leopoldo Franchetti Le condizioni politiche e amministrative della Sicilia 8 novembre Isaia Sales Storia dell’Italia mafiosa 15 novembre Federico Varese Vita di mafia 22 novembre Paolo Borrometi Un morto ogni tanto 29 novembre Aurelio Grimaldi Meri per sempre