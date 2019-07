Radio Sound – Piacenza 24 festeggia i 43 anni e coinvolge i clienti

Organizzare un evento ricco e composito per i soli clienti pubblicitari rappresenta un ottimo ritorno per investimento per le stazioni Radio a carattere locale. Eccone un altro esempio virtuoso…

di Claudio Astorri

Il mio invito accorato alle Radio locali è da molti anni di utilizzare le proprie competenze e risorse nella organizzazione degli eventi per realizzarne almeno uno all’anno riservato ai soli clienti pubblicitari. Relazionarsi ai clienti e ai potenziali tali anche in momenti esclusivi e diversi da quelli tipici delle negoziazioni e dei confronti sul prezzo estende in modo appropriato il valore della propria stazione e incrementa il rapporto di fiducia tra le parti.

Le opzioni tra gli eventi per i clienti pubblicitari sono di due polarità: può trattarsi di un momento di condivisione e riflessione, come un convegno, oppure di uno di piacere e intrattenimento, come uno spettacolo. Il reportage di questo articolo riguarda un eccellente evento per i clienti che è un ibrido tra il primo e il secondo tipo. E che evento!

Siamo a Piacenza, crocevia tra Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Liguria. Un punto fermo della provincia è la sua Radio, l’unica iscritta alle indagini d’ascolto e riferimento puntuale e quotidiano della comunità, è RADIO SOUND – PIACENZA 24. Si tratta di un sistema duale “Radio + Portale d’Informazione Web” in continuo sviluppo grazie ad una azienda familiare di 1^ e 2^ generazione composta dalla fondatrice Rita Nigrelli e dai suoi figli Laila e Mirko Rossi. E coadiuvata da un significativo gruppo di dipendenti e collaboratori.

L’ambiente in cui si svolge il “Green Event” in occasione del 43° compleanno di RADIO SOUND – PIACENZA 24 è spettacolare già di suo, da rimanere completamente senza fiato. Spettacolo purissimo. E’ il Croara Country Club di Croara di Gazzola (PC) nella incantevole val Trebbia, il luogo verde per eccellenza nella provincia di Piacenza, il regno del golf, della eleganza e della bellezza. A gestirlo con passione sconfinata sono Carlo Masoero e sua moglie Gloria. E cosa è successo al Croara Country Club?

E’ accaduto che dalle 15:00 alle 02:00 di sabato 6 luglio si sia offerto a numerose decine di clienti pubblicitari di RADIO SOUND – PIACENZA 24 un programma ricco e articolato, ovviamente gratuito presso il Croara Country Club. Nel pomeriggio subito sport o relax, con lezioni di golf, tennis o bike da un lato oppure camminate, piscina o permanenza in club-house dall’altro.

Alle ore 17:45 si è svolto il primo evento previsto dal programma. In una ampia e suggestiva area convegni del Croara Country Club si è esposta la mostra fotografica “Il coraggio è delle donne” introdotta da Elena Baio, vice-sindaco di Piacenza. A seguire l’interessante convegno “Verso una finanza sostenibile” e la premiazione della “Radio Sound Cup”, gara tra golfisti che si è svolta tra le 18 buche di Croara durante l’arco della giornata.

Dopo il momento dell’aperitivo si arriva alla cena, allestita su prato verde. Tutti seduti e qui giunge la parte saliente. Tra le portate e con precisione Radiofonica nei tempi ci sono le incursioni di un comico apprezzatissimo, Massimiliano Pipitone, spesso riconosciuto per la sua interpretazione di Tony Manero; egli scalda l’audience, interagisce con le persone, scherza, fa sorridere, spesso fa proprio ridere. Prima del momento della torta che sarà offerta nell’area della piscina, è il turno di Rita Nigrelli, e di un suo speech questa volta sul mezzo Radiofonico e sulla sua funzione. In una carrellata di contenuti accompagnati da slide, coadiuvata da Claudio Astorri e da Enrico Rocca, l’editrice di Radio Sound – Piacenza 24 ha ripercorso in poche immagini i 43 anni di servizio pubblico sulla città e sulla provincia. Valore sulla storia. I numeri della Radio e i suoi punti di forza hanno creato qualche sorpresa tra i clienti perché ancora oggi pochi conoscono il primato del mezzo sui target 15-54 anni. E ancora meno conoscono bene i concetti di base per una efficace comunicazione on-air. E praticamente nessuno sa che Radio Sound – Piacenza 24 copre ben il 23% della popolazione tutte le settimane. O meglio, ora potrebbero o dovrebbero saperlo. Valore sul servizio. La presentazione dell’azienda familiare anche nella sua 2^ generazione ha condotto ai giorni nostri e all’impegno sociale, di palinsesto e di servizio per gli ascoltatori. E’ stata presentata anche la campagna Green di Radio Sound, spazi appositi dedicati ai clienti pubblicitari che hanno da proporre prodotti e servizi ambientali e dell’economia circolare garantiti da un adeguato e unico confezionamento editoriale. E già si possono citare ai partecipanti di Croara le 10 aziende che hanno scelto di aderire. A creare valore c’è stato in conclusione anche l’intervento di Paolo Bonardi, responsabile commerciale del circuito locale di RDS Advertising. RADIO SOUND – PIACENZA 24 fa parte del network commerciale per ragioni di servizio e di qualità, un forte credo di Paolo Bonardi, anche se appartenente a un’area territoriale relativamente piccola. Ed è questo il motivo per cui importanti brand nazionali sono promossi grazie a RDS Advertising anche sull’emittente di Rita Nigrelli che ne beneficia nel riconoscimento del posizionamento pubblicitario. In sintesi, in soli 20 minuti nell’arco dell’intera giornata e prima del gran finale è stato possibile trasmettere e condividere concetti di marketing utili ai presenti per una miglior conoscenza e consapevolezza del valore degli investimenti pubblicitari su Radio Sound – Piacenza 24. Il gran finale? Nell’area delle piscine il taglio della torta, spumante per tutti, un gran numero del comico e trascinatore Massimiliano Pipitone e un dj set a cura di tutti i conduttori e con musica 70 80 90. La Radio e gli eventi hanno in fondo la stessa missione di intrattenimento: “make people feel better”. E i clienti a Piacenza ora lo sanno meglio e lo hanno vissuto di persona…