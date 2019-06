Eurodab Italia sigla l’accordo con la BBC per la trasmissione di BBC World Service

EuroDAB Italia, il primo operatore di rete radiofonico nazionale autorizzato dal Ministero competente alla diffusione di segnali radiofonici in tecnologia DAB-T (Digital Audio Broadcasting), aumenta la propria offerta grazie all’ accordo stretto con la BBC – tra i maggiori player internazionali – per la trasmissione di BBC World Service. Da oggi sarà possibile ascoltare in Italia in DAB+ BBC World Service, canale in inglese che trasmette il mix di contenuti di BBC News che include programmi di documentari, business, sport, arte e scienza.

“Siamo molto orgogliosi che BBC World Service abbia scelto la rete digitale di EuroDAB per diffondere il proprio contenuto in Italia – dichiara Lorenzo Suraci, Presidente di EuroDAB Italia – È evidente che la professionalità e la passione con la quale facciamo il nostro lavoro è percepita anche al di fuori del nostro paese. Migliora ed estende l’offerta dei contenuti del nostro bouquet e aiuta la radio, in generale, in un mondo sempre più globale”.

“Sono felice di poter dare il benvenuto agli ascoltatori italiani all’interno della nostra audience globale che si rivolge a BBC World Service per l’informazione e l’intrattenimento – dichiara Mary Hockaday, Controller of BBC World Service – “Sappiamo che circa il 30% degli italiani parla inglese, inclusi molti giovani. Speriamo che possano inserire BBC World Service tra i canali preferiti delle stazioni disponibili in DAB + sulle loro auto, dove avviene l’80% dell’ascolto radio”.

EuroDAB Italia opera dal 2001 e, ad oggi, copre circa l’80% della popolazione Italiana. L’attuale copertura è ottimizzata per la ricezione in mobilità, con un incremento previsto in virtù dell’obbligo di legge che prevede – dal 1 gennaio 2020 – la vendita di radio con integrazione digital.

L’offerta completa di EuroDab è così composta: RTL 102.5, Radiofreccia, Radio Zeta DAB, RTL 102.5 DOC, RTL 102.5 Rewind, RTL 102.5 Via Radio Digital, RTL 102.5 Bro&Sis, RTL 102.5 Romeo & Juliet , RTL 102.5 Best, Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia Rap, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Radio Montecarlo, Radio Subasio XL Radio Padania, Radio Vaticana, e BBC World Service.