Gabetti tra gli sponsor ufficiali dell’Adriatica-Ionica Race

Il Gruppo Gabetti è tra gli sponsor ufficiali della seconda edizione dell’Adriatica-Ionica Race.

L’Adriatica-Ionica Race è una corsa ciclistica a tappe per professionisti (categoria 2.1) lanciata da Moreno Argentin e inserita nel calendario internazionale EUROPA TOURS dell’Unione Ciclistica Internazionale che, dal 24 al 28 luglio 2019, prevede la partecipazione di squadre World Teams, Professional Continental Teams, Continental Teams e squadre nazionali. Tra le 16 squadre iscritte, la metà saranno di categoria World Tour.

L’AIR 2018 ha avuto il colombiano Ivan Sosa come primo vincitore. Ma è sempre lo stesso Sosa ad aver vinto anche nella categoria “Miglior Giovane” (classe 1997), indossando quindi la maglia bianca Gabetti.

Nel 2019 la corsa si disputerà dal 24 al 28 di luglio con cinque tappe tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Diverse le categorie che saranno premiate a ogni tappa. Gabetti è ancora sponsor della “Maglia Bianca”, ovvero quella che spetterà al vincitore della categoria il “Miglior Giovane”.

“Non potevamo mancare a questa seconda edizione di una gara che già lo scorso anno ci ha fatto vivere grandi emozioni. – dichiara Roberto Busso, amministratore delegato Gruppo Gabetti – È stato per noi un onore vedere un talento come Ivan Sosa indossare la maglia bianca Gabetti, anche perché siamo un Gruppo che promuove attivamente l’uso della bicicletta come mezzo per muoversi in città. Non vedo l’ora di vedere chi quest’anno meriterà il premio di miglior giovane”.