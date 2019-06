Nasce www.raicultura.it un nuovo portale per l’approfondimento

Una “casa” digitale per l’Arte, la Letteratura, la Storia, la Filosofia, la Musica, il Cinema, il Teatro, la Danza, e altro ancora: Rai Cultura è online con il nuovo www.raicultura.it, un portale unico in Italia e realizzato con Rai Digital, che porta la Rai ai primi posti per l’offerta culturale sul web. Obiettivo: mettere a disposizione del pubblico, con un clic, tutta l’offerta culturale della Rai.

A dare vita alla nuova offerta sono contenuti originali – Web Doc, Speciali, prodotti per i Social, fotogallery e format ad hoc – realizzati appositamente dalla redazione web di Rai Cultura, oltre alla programmazione televisiva tematica e generalista, e al grande patrimonio delle Teche Rai. Tra le produzioni che inaugurano il nuovo portale è presente, tra gli altri, uno speciale Web Doc dedicato a Leonardo da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario della morte: un viaggio nelle forme del genio leonardesco – dall’arte alla letteratura, dalla filosofia alla scienza – con interviste a esperti, documenti, immagini e infografiche.

Altri Web Doc e speciali saranno dedicati a grandi temi, dalla Shoah alla Giornata della Legalità, e a grandi personaggi e protagonisti della cultura, da Umberto Eco a Shakespeare, da Caravaggio a Banksy. Ma non mancheranno neppure le dirette streaming dei principali eventi del panorama culturale italiano.

Nuova vita anche sui social, in cui gli account di Rai Cultura valorizzeranno sempre di più, sulle principali piattaforme, le produzioni culturali Rai di ieri, oggi e domani, con contenuti di altissima qualità e un linguaggio accessibile.