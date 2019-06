Al via la campagna radiofonica di BigMat

Dopo il successo degli spot televisivi degli ultimi tre anni, la Home of Builders approda ora anche sulle frequenze radiofoniche italiane, con una programmazione di tre settimane sulle principali emittenti nazionali e su un importante circuito di radio locali. Saranno 530 passaggi in totale che, dal 3 giugno e fino a settembre, faranno riecheggiare lo slogan “Non è impossibile, è BigMat!” nelle radio e autoradio degli italiani.

Tre le tipologie di spot, ciascuno da 15 secondi, che andranno in onda dal 3 al 9 giugno, dal 8 al 14 luglio e infine dal 9 al 15 settembre su Radio Deejay, Radio Capital, Radio Italia, RDS e Radio 105 (solo nella settimana di giugno).

La campagna si potrà ascoltare, inoltre, su 51 radio locali (Piemonte, Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) nelle settimane di luglio e settembre, garantendo così una copertura locale oltre che nazionale, nell’ottica di una comunicazione geolocalizzata che rispecchia il valore di prossimità dei Punti Vendita BigMat.

La campagna pubblicitaria in radio si inserisce tra gli investimenti e le attività per favorire la visibilità del marchio e far conoscere il Gruppo BigMat al pubblico di professionisti dell’edilizia ma anche ai privati, per i quali costruire e ristrutturare casa sembra a volte un’impresa “impossibile” ma che nei 200 Punti Vendita BigMat diventa possibile grazie a interlocutori professionali e materiali adatti alle loro esigenze.

BigMat è, infatti, la casa di chi costruisce e ristruttura e il punto di riferimento per trovare i migliori materiali da costruzione, dalle fondamenta al tetto e per finiture d’interni, insieme a soluzioni progettuali innovative; un partner “a portata di mano” (i Punti Vendita BigMat sono distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale) e attento che, con un servizio professionale ed elevate competenze tecniche, può trasformare ogni progetto edile da un possibile incubo a un sicuro successo.