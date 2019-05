Samsung è main sponsor del circuito Ristogolf

Samsung Electronics Italia sarà main sponsor della settima edizione di Ristogolf, un’iniziativa nata nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food&beverage e appassionati gourmand.

Samsung rinnova il proprio impegno concreto a favore dello sport che, in questa occasione, si fonde con il mondo del food&beverage. L’azienda ha voluto farsi testimone e portavoce di un’iniziativa che mette al centro la passione, come elemento fondamentale, che unisce il golf e la ristorazione. E a proposito di ristorazione, Samsung metterà a disposizione di ogni tappa un’intera gamma di prodotti dedicati alla cottura e conservazione dei cibi, come ad esempio i forni Dual Cook Flex e i frigoriferi Family Hub.

“Siamo entusiasti e allo stesso tempo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione della settima edizione Ristogolf, che permette di celebrare lo sport e il settore enogastronomico anche attraverso la tecnologia Samsung” afferma Mario Levratto, head of marketing & external relations di Samsung Electronics Italia. “In linea con i nostri valori e con la nostra filosofia Do What You Can’t, scegliamo di promuovere iniziative legate alle passioni degli italiani contribuendo a offrire esperienze uniche proprio come questo circuito di golf itinerante”.

Il Circuito Ristogolf 2019 by Allianz, presentato oggi presso il Samsung District, partirà dal Piemonte il 15 Maggio al Circolo Golf Torino La Mandria con la prima tappa della gara itinerante. Il 5 Giugno i giocatori si incontreranno invece in Lombardia, sul lago di Como al Golf Club Monticello, per proseguire poi il 28 Giugno a Forte dei Marmi Golf Club ad ammirare la bellezza della Versilia e sfidare le difficoltà del campo. Per la quarta tappa, il 17 Luglio, i Ristogolfisti torneranno a Como, questa volta al Menaggio & Cadenabbia Golf Club. Ultimo stop prima del gran finale, il 6 Settembre, in Liguria, al Circolo Golf e Tennis Rapallo.

A conclusione del circuito, la grande finale di tre giorni di Ristogolf – 4, 5, 6 Ottobre – si terrà per la prima volta nel cuore della Puglia, in Salento, nell’esclusivo Acaya Golf Resort & Spa tra uliveti secolari, vegetazione mediterranea, a un passo dalle splendide acque del mar Adriatico.