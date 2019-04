Alessandro Antonini Executive Creative Director di FCB Milan

FCB Milan nomina Alessandro Antonini Executive Creative Director.

Prima di entrare in FCB, Alessandro Antonini ha lavorato per i maggiori advertising networks del mondo. Nel 1997 entra in Leo Burnett come Art Director e successivamente come Creative Supervisor. Dieci anni dopo si sposta in JWT Dubai per seguire HSBC come Regional Creative Director e successivamente diventa ECD in JWT Kuwait. Nel 2011 rientra in Leo come Global Creative Director sui marchi Fiat-Chrysler, Campari, Beretta. Nel 2013 diventa ECD. Le marche che ha seguito nella sua carriera includono anche Jeep, Dodge, Poste Italiane, Ferrovie Italiane, Telecom Italia, Coca-Cola e McDonald. Il suo lavoro si è aggiudicato numerosi premi fra cui diversi Cannes Lions.