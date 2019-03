Rino Giordano Head of Events di Acqua Group

Acqua – gruppo data-driven specializzato nella consulenza e nella comunicazione integrata omnichannel guidato da Davide Arduini e Andrea Cimenti – dà il benvenuto al nuovo Head of Events, Rino Giordano.

Laurea in Economia e una lunga esperienza negli eventi e nel marketing non convenzionale, Rino Giordano entra in Acqua Group in qualità di Head of Events dopo rilevanti esperienze professionali presso importanti player del mercato retail.

Oltre alle sue competenze e capacità, Rino Giordano porta in Acqua Group anche lo spirito intrepido, curioso, passionale e determinato dell’uomo di mare che le sue origini rivelano. “Credo che chi occupa una posizione creativa e sfidante come quella di Head of Events debba saper navigare lungo tutte le rotte e affrontare tutte le tempeste, e debba essere un abile condottiero della sua ciurma, motivarla e valorizzarla. Così come credo fermamente nell’approccio non convenzionale, nella crossmedialità e nello storytelling, che sono certo in Acqua Group sapremo valorizzare al meglio” – dichiara Rino Giordano.