Agromonte torna on-air con lo spot della Salsa di ciliegino

Dopo il primo debutto in tv, l’azienda ragusana Agromonte torna on air, dal 24 marzo fino al 26 aprile, con lo spot andato in onda lo scorso anno e realizzato dall’agenzia The Beef. La sicilianità, la famiglia e il sapore della tradizione sono le chiavi di lettura del filmato curato dall’agenzia milanese, che ha saputo catturare la vera essenza del brand nello slogan evocativo: “Agromonte, O venite in Sicilia”.

Lo spot, infatti, narra l’intero processo produttivo che c’è dietro la salsa di ciliegino Agromonte, prodotto simbolo del marchio. Una comunicazione classica che si sviluppa attorno ad un’atmosfera allegra e familiare, ma che concilia anche la modernità data dalla presenza delle nuove generazioni di casa Agromonte, accostate a quelle che hanno dato vita all’azienda. A cornice delle immagini, riprese direttamente nella sede siciliana, i soleggiati campi di Chiaramonte Gulfi e le meraviglie della provincia ragusana.

Resta responsabile di questa pianificazione pubblicitaria l’agenzia Media J, con la quale Agromonte aveva già programmato il debutto dello spot televisivo l’anno scorso. Lo spot sarà trasmesso sulle emittenti televisive di Mediaset e RAI in due formati: uno riassuntivo 15” e uno più ampio da 30”.

La riconferma di questa nuova campagna televisiva, si inserisce in una strategia di comunicazione, che ha come obiettivo incrementare la notorietà del marchio, pianificando una presenza continuativa sul mezzo di comunicazione prediletto dalle famiglie italiane.