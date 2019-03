OOH, radio, digital e social per la nuova campagna di Settemari

La trasparenza di Settemari, tour operator del gruppo Uvet, è protagonista della nuova campagna che ha l’obiettivo di sottolineare i plus dell’offerta dell’operatore: prezzi chiari e senza clausole nascoste.

La campagna, rivolta ad un esteso target B2C, ha i suoi punti di forza in un media mix articolato e in un impattante creatività raffigurante un gruppo di amici in spiaggia disturbati dalla presenza di un gigantesco asterisco che rovina un divertente momento di vacanza.

Il claim “Tra te e la vacanza, metti solo trasparenza” è protagonista anche della campagna radio, con uno spot che in tono ironico ipotizza uno scenario esotico in cui un cicerone descrive poeticamente un paesaggio reso invisibile dalla presenza di un “maestoso asterisco”.

Il media plan, messo a punto da TRUE COMPANY in collaborazione con la divisione marketing di Settemari, comprende OOH sulla città di Milano, le principali radio di Piemonte e Veneto, digital geolocalizzato (Spotify e Google ADS) e i canali social.

“L’idea di questa campagna nasce per puntare il dito, con un sorriso, su tutte quelle seccature che rischiano di rovinare una vacanza ancora prima di partire. Costi nascosti e clausole impreviste sono, infatti, l’elefante nella stanza quando si tratta di prenotare. Da qui l’immagine potente di un mastodontico asterisco, sempre sinonimo di poca chiarezza, che sconvolge una vacanza ideale. Per contro, solo la trasparenza Settemari è in grado di riportare sicurezza e serenità” commenta Chantal Bernini, marketing manager Settemari.

“Siamo molto soddisfatti del risultato del lavoro svolto con Settemari” – commenta Massimiliano Gusmeo CEO TRUE COMPANY – “La nostra filosofia #sticktothepeople ci ha permesso di comprendere appieno le esigenze di Settemari e coniugarle con il bisogno di chiarezza e trasparenza che è uno degli elementi discriminanti nella scelta di un operatore e nella successiva fidelizzazione ad esso”.

Credits

Executive Creative Director – Simone Cristiani

Creative Director – Matteo Mascetti

Account Director – Amanda Frascolla

Post produzione – Hyperactive Studio @ Mandala Creative Productions

Casa di produzione audio – Jinglebell Communication

Media Planning – TRUE COMPANY