In edicola con Oggi “I segreti di Leonardo”

OGGI, il settimanale famigliare di RCS diretto da Umberto Brindani presenta “I segreti di Leonardo”: un numero da collezione della collana “I nomi di Oggi” che, in occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, celebra il genio indiscusso del Rinascimento italiano.

È giusto definire Leonardo un genio universale? Perché il sorriso della Gioconda strega chiunque? Le opere del maestro nascondono messaggi esoterici? Come mai scriveva da destra a sinistra? A questa e a molte altre domande risponde “I segreti di Leonardo”, in edicola dal 21 marzo.

Il volume di 124 pagine, arricchito dalle immagini dei disegni e delle opere pittoriche del genio di Vinci, apre con un’intervista al filosofo Massimo Cacciari che illustra la particolarità di Leonardo nel contesto del suo tempo e include diversi interventi del critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi pubblicati nel tempo sul settimanale OGGI.

Riguardo al Leonardo pittore, nello speciale vengono analizzate in dettaglio le tecniche di realizzazione e restauro del Cenacolo e l’incredibile storia del furto della Gioconda, con approfondimenti anche riguardo alle suggestive ipotesi sui suoi dipinti avanzate dallo scrittore statunitense Dan Brown nei suoi best seller.

Di Leonardo scienziato parla invece Claudio Giorgione, curatore del “Dipartimento Leonardo Arte & Scienza” del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, che sottolinea come il genio di Vinci, pur costruendo pochissime delle macchine che amava disegnare, anticipò il futuro con l’immaginazione, grazie anche alla sua più grande invenzione: il disegno tecnico.

Nello Speciale, oltre ai disegni e alle immagini delle realizzazioni a posteriori dei suoi futuristici apparati, trovano spazio gli studi anatomici sul corpo umano e i contributi dati da Leonardo nei diversi campi dell’urbanistica, della cosmetica, della cucina e dei tessuti (ancora oggi ripresi dalla moda).

Completano l’opera, tante informazioni utili su mostre, eventi e itinerari turistici per non perdere nulla delle celebrazioni organizzate per i 500 anni dalla morte di da Vinci, e autentiche “chicche” provenienti dall’archivio storico di RCS, come la straordinaria e godibilissima biografia scritta da Luigi Confalonieri nel 1952 in occasione dei 500 anni dalla sua nascita.

Il volume della collezione “I nomi di OGGI”: “I segreti di Leonardo” è in edicola dal 21 marzo a 4,90 euro.