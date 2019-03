Piattaforma globale di comunicazione per il lancio di Skillathletic di Technogym

Si tratta di una campagna globale che nasce e si sviluppa dall’hub internazionale londinese di DUDE con un cliente leader nel suo settore Technogym, per il lancio di una nuova esperienza di training.

Skillathletic nasce dall’esperienza di Technogym come sponsor ufficiale delle ultime 7 edizioni delle Olimpiadi e dalla collaborazione con le migliori squadre e federazioni sportive di tutto il mondo.

DUDE trasforma questa expertise in una storia avvincente raccontata su tutti i canali, una campagna globale che parte da una nuova brand identity per esplodere poi in un video manifesto e su tutti gli asset digital e social, raccontando la visione di una nuova e innovativa esperienza di allenamento.

Technogym, in quanto sponsor delle Olimpiadi, sa più di chiunque altro che per ogni atleta, non importa di che livello o disciplina, di che età o provenienza, esiste un luogo sacro dello sport: il proprio corpo.

È da lì che siamo partiti per raccontare la nuova esperienza di allenamento con un film autentico e dinamico, che propone un linguaggio nuovo e fresco per la marca.

“Technogym aveva una visione innovativa per questo progetto” commenta Lorenzo Foffani, Chief Strategy Officer di DUDE “la nostra sfida è stata trasformare una nuova esperienza di allenamento in un’identità e comunicazione omnicanale. Questo è stato possibile solo lavorando con un team composto da strategist, creativi, atleti, allenatori, proprietari di palestre, sviluppatori, brand e marketing managers”.

Francesca Spitali, Country Manager DUDE UK aggiunge soddisfatta “Abbiamo sempre avuto in mente una piattaforma efficiente e integrata per una community vibrante e appassionata, molto più di una semplice campagna”.