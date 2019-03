GrandVision torna in TV con la nuova campagna “Entra nell’ottica giusta”

GrandVision Italy, presente sul territorio con le insegne GrandVision by Avanzi e GrandVision by Optissimo, torna in comunicazione con un nuovissimo spot TV.

La campagna vede protagoniste diverse persone: dal bambino, all’adolescente, ai trentenni, fino alle fasce più adulte di età, tutti alle prese con l’importante scelta di un nuovo paio di occhiali da vista.

Da una recente indagine condotta da GrandVision in partnership con un istituto di ricerca, emerge un dato curioso e significativo in merito: prima di decidere quale occhiale acquistare, in media ogni persona ne prova almeno 18! E non è tutto…Dalla ricerca è emerso, infatti, che sia gli occhiali da vista che da sole rappresentano un vero e proprio accessorio ormai irrinunciabile a qualsiasi età. Eleganti, semplici, da abbinare a seconda delle occasioni, oltre il 52% degli intervistati ne possiede almeno 3 paia. Per gli uomini poi è particolarmente importante il consiglio femminile, acquistando gli occhiali solo dopo aver ascoltato il consiglio della propria compagna.

GrandVision, grazie alla sua ampia conoscenza dei clienti, al suo orientamento al servizio e all’expertise maturata a livello nazionale ed internazionale, riesce ad accompagnare ogni persona alla miglior soluzione visiva. Il segreto? Ottici qualificati capaci di comprendere il bisogno specifico di ciascun cliente guidandolo nella scelta delle lenti più adatte, ed un ampio assortimento di montature delle migliori marche in grado di soddisfare le diverse esigenze di stile.

A questo, come sempre, si aggiunge una promozione molto forte che garantisce la migliore soluzione visiva ad un prezzo accessibile: 50% di sconto sulle montature da vista delle migliori marche se completate con lenti monofocali antiriflesso. Lo sconto arriva fino al 70% se le montature sono completate con lenti progressive.

Lo spot, girato a Milano nel mese di febbraio, è stato realizzato dall’agenzia Gruppo DDB Italia e diretto dal regista Leone Balduzzi per la casa di produzione K48. La programmazione televisiva, pianificata da Media Italia, partirà giovedì 7 marzo per tre settimane sui circuiti Rai, Mediaset, Sky, La7 e sui più seguiti canali digitali. Inoltre è prevista anche la presenza di video on line su YouTube e i siti web più cliccati del momento.

Dopo il successo degli anni precedenti, grazie al format che ha visto Mara Maionchi come protagonista, GrandVision Italy rinnova il proprio stile di comunicazione invitando tutto il suo pubblico ad entrare nell’ottica giusta…e quindi ad entrare da GrandVision!

È questo il claim della campagna con il quale l’azienda riconferma la propria missione quotidiana: prendersi cura della vista dei propri clienti affermandosi come un vero punto di riferimento nel settore.

Una nuova ed importante occasione per ribadire che offrire il miglior servizio non significa offrirne uno uguale per tutti, ma il migliore per ciascuno.

Credits

Executive Creative Director Luca Cortesini – Gabriele Caeti

Creative Director Guido Renda – Roberto Rotta

Art Director Luca Santina

Copy Writer Ferdinando Guadalupi

Casa di produzione: K48

Regista: Leone Balduzzi

Media Agency: Media Italia