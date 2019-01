Raffaele Leone nuovo direttore di Focus

A partire dal numero del prossimo 21 febbraio Raffaele Leone sarà il nuovo direttore responsabile di Focus, il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento della divulgazione scientifica e dell’intrattenimento.

Leone valorizzerà ulteriormente la formula di successo che ha reso Focus il magazine più letto d’Italia, grazie a una varietà di contenuti ancora più ampia e a un nuovo sguardo sull’attualità, con un approccio sempre scientifico e una rigorosa analisi dei fatti.

58 anni, nato a Catania, Leone ha iniziato l’attività professionale al quotidiano La Sicilia, per poi entrare nella redazione de l’Indipendente. Nel 1994 è a Il Giornale dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui capocronista, responsabile della redazione romana e in seguito caporedattore centrale. Nel 2006 viene nominato vice direttore del magazine Grazia, per poi passare l’anno successivo a Panorama, dove assume il ruolo di vice direttore del settimanale nel 2007, vice direttore esecutivo nel 2009 e direttore nel 2018.

Contestualmente Jacopo Loredan – che il Gruppo Mondadori ringrazia per la professionalità, la passione e l’energia con cui ha diretto in questi anni il magazine – assume la carica di event and brand development manager.

Dopo il successo della prima edizione di Focus Live, organizzata lo scorso novembre a Milano in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, quest’anno Focus porterà infatti anche in altre città d’Italia la sua formula esclusiva, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la presenza sul territorio del brand.