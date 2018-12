Birra FORST continua la partnership con la Coppa del Mondo di Sci Alpino

Birra FORST sarà presente in occasione delle tappe della Coppa del Mondo di sci che si svolgono in Trentino Alto Adige e Veneto. Protagonista di tutti gli eventi è la FORST Kronen, una birra speciale di alta qualità e la più diffusa sul territorio regionale. Birra FORST e lo sci sono accomunati da un forte legame con il territorio e le sue tradizioni.

A partire dalla stagione 2018/19 Birra FORST sarà inoltre ‘Fornitore Ufficiale della FISI’ (Federazione Italiana Sport Invernali) continuando a sostenere, come da anni ormai, numerose iniziative sportive di rilievo nazionale.

Birra FORST parteciperà a tutti i principali avvenimenti legati al mondo delle gare, dove il pubblico e gli sportivi potranno degustare alcuni prodotti della gamma di birre FORST.

Dal 14 dicembre 2018 al 20 gennaio 2019, Birra FORST accompagnerà tutte le tappe italiane della Coppa del Mondo di Sci, vale a dire: Val Gardena (14 e 15/12/2018), Alta Badia (16 e 17/12/2018), Madonna di Campiglio (22/12/2018), Plan de Corones (15/01/2019) e Cortina (19 e 20/01/2019).

Per ognuna delle singole tappe, verrà sviluppato un programma che prevede la degustazione delle birre FORST all’interno di aree VIP e in spazi adibiti per la manifestazione.