Netweek regala la Guida ai Ristoranti 2019

“Guida ai Ristoranti”, quindicesimo anno. Il prodotto targato Netweek dedicato ai migliori locali del territorio taglia il traguardo dei tre lustri, apportando all’edizione 2019 diverse novità.

Stampata in oltre trecentomila copie, sarà in edicola da lunedì 17 a sabato 22 dicembre, allegata gratuitamente a 41 testate del primo circuito di media locali a livello nazionale: un regalo natalizio bello e utile per i lettori.

Come sempre ogni ristorante viene presentato con i dati essenziali di contatto, una breve descrizione del locale e del tipo di cucina, evidenziando caratteristiche particolari e uniche, anche con degli appositi box. Un paio di foto, poi, aiutano a farsi meglio un’idea del locale.

Ma, come anticipato, con questa quindicesima edizione sono state introdotte diverse novità o, in alcuni casi, un ritorno alle origini.

Prima di tutto, si torna all’edizione unificata: quello che i nostri lettori potranno stringere tra le mani settimana prossima, infatti, è un volume unico di 164 pagine per tutti i ristoranti che hanno aderito al nostro progetto editoriale in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana. Che ci si trovi a Colle di Val d’Elsa o a Bassano del Grappa, a Torino o a Milano, pertanto, si avrà sempre una compagna di viaggio affidabile e pronta da consultare per scegliere dove pranzare o cenare senza bisogno di connessione internet.

Cambia poi il formato che diventa quadrato, per essere esteticamente più bello e ancora più tascabile che in passato.

Infine, un dettaglio importante: tutte le nostre schede riportano per filo e per segno quanto riferitoci dai ristoratori. Informazioni verificate ed esaurienti, per non avere sorprese a pranzo, a cena o, perché no, qualora si sia alla ricerca della location giusta per il matrimonio di figli e nipoti.

E se la guida non c’è, è sempre operativo il sito www.netfood.it per cercare il ristorante giusto anche sul web.