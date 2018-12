Yak agencY firma la comunicazione 2018 di Natale a Padova

Creatività e progettazione grafica, Comunicazione Web, Produzione foto e video, Social Media Strategy, Promozione multichannel (tv, quotidiani e cinema) e Ufficio Stampa sono le attività che il Comune di Padova ha affidato a YAK Agency per la comunicazione 2018 di Natale a Padova, la tradizionale rassegna curata dall’Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Padova che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio, e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, concerti, mercatini ed eventi di vario tipo.

“Una città di stelle”, tema dell’edizione 2018, identifica non solo le luci natalizie ma anche alcuni degli elementi caratterizzanti la storia della città, come le stelle osservate da Galileo e la volta stellata dipinta da Giotto nella Cappella degli Scrovegni. Combinazione perfetta di una moltitudine di elementi che rende questo periodo speciale, il Natale vive di situazioni, sensazioni ed eventi che si incastrano alla perfezione, come per incanto, a formare una dimensione unica e irripetibile di magia e serenità. Ed è proprio questo incastro di eventi e suggestioni che il team di YAK Agency ha voluto rappresentare nel visual ufficiale dell’edizione 2018, commissionando un’illustrazione d’autore all’artista veneto Ale Giorgini in linea con il branding dell’evento.

Molteplici le attività su cui il team dell’agenzia – che ha sede a Padova ma vanta un background internazionale – sta lavorando da mesi per comunicare tutte le iniziative che animeranno il Natale in città dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019. Una comunicazione integrata che coinvolge i principali mezzi di comunicazione, dai più tradizionali (tv, web, quotidiani e affissioni pubblicitarie) ai canali innovativi (social network e cinema), per condividere un racconto semplice ed emozionale: “Padova è una città di stelle. A Natale lo è ancora di più”.

Partendo dal restyling del sito web ufficiale, rivisitato non solo nella veste grafica ma reso ancora più funzionale alla promozione turistica della città con l’aggiunta della versione in lingua inglese, Y

Parallelamente alle attività del sito web, il team ha avviato la gestione strategica della pagina Facebook attraverso la condivisione di due tipologie di post: da una parte contenuti teaser ed emozionali sugli eventi in arrivo, dall’altra post informativi su concerti ed iniziative. Un calendario ricco di appuntamenti che sempre i professionisti di YAK Agency documenteranno per tutta la durata del progetto attraverso la produzione di foto professionali e una post produzione in tempo reale per la condivisione social delle immagine più significative. In aggiunta alle declinazioni grafiche su materiali e supporti pubblicitari, il team di giornalisti dell’agenzia supporterà anche l’ufficio stampa del Comune di Padova per la redazione di comunicati stampa da divulgare alle principali testate locali.

La strategia di comunicazione attuata per Natale a Padova, e promossa su diversi canali informativi e pubblicitari sia online, sia offline, è stata completata dal video promozionale ideato e realizzato da YAK Agency, uno spot concepito per valorizzare Padova come meta turistica, culturale e di svago, in particolare nel periodo delle feste, e per dare uno slancio alla promozione delle attività della città. Lo spot, girato nei luoghi iconici di Padova, si basa sul tema principale dell’edizione 2018 “Una città di stelle”, e fa leva sulle zone più conosciute e significative della città, scintillante nelle luci di questo Natale 2018: dalla Cappella degli Scrovegni alla Specola, passando per Prato della Valle e la Basilica di Sant’Antonio, senza dimenticare i negozi e le attività commerciali che danno vita alla città. Lanciato lo scorso 29 novembre, il video – che oggi conta più di 1.600 condivisioni e quasi 75.000 visualizzazioni – sarà diffuso in alcuni dei principali cinema della città e della provincia e verrà trasmesso in tutto il Veneto dai canali televisivi locali, ottenendo una visibilità estesa e capillare, segno della volontà di dare una spinta ulteriore alla comunicazione e alla valorizzazione delle attività organizzate a Padova.