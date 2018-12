Secondo Kantar il 2019 sarà un anno di grande trasformazione per lo scenario media

Kantar ha pubblicato oggi la propria vision sui maggiori trend che daranno forma al panorama media nel 2019, per Brand, Agenzie e Media Platform.

Il Report con le anticipazioni evidenzia 12 trend principali che trasformeranno il prossimo anno in ambito media. Analizzando i progressi dall’Augmented Reality, alle rappresentazioni di genere, fino ai Video Vertical, ecco i 12 Trend del 2019:

• Advanced Analytics e Artificial Intelligence (AI) aiuteranno a risolvere l’annosa questione del ritorno sugli investimenti dei piani integrati on/offline

La tecnologia Voice esploderà in ambito di Creative planning e in altre aree del marketing mix

La leadership Cinese nei Social Media, e nei relativi Analytics, sarà raggiunta anche dal mondo occidentale

• L’emergere della ‘ branded experience ’ come sistema complesso trasformerà la gestione media nella gestione dell’ ‘internet of everything’, perché l’IoT renderà ogni cosa connessa un media potenziale

Le marche inizieranno a rappresentare le donne in pubblicità in modo più serio e meno stereotipato.

Amazon emergerà dall' "ombra" nel mondo advertising per rendere il duopolio digitale, un "oligopolio a tre"

Il Video Vertical guiderà la creatività.

Il "grande schermo" farà ritorno, più grande e impattante che mai.

Gli insights attitudinali con modelli predittivi renderanno il Programmatic buying più agile ed accurato nell'impatto.

Le strategie di Influencer Marketing saranno il cardine per dare priorità alla credibilità prima che al reach.

L'allineamento con la GDPR porterà più sofisticazione nelle strategie dei Brand di utilizzo dei dati

L'Augmented Reality (AR) inizierà ad impattare concretamente sia il consumer journey sia la customer experience.

“L’innovazione costante ed il cambiamento nello scenario media continuano il loro percorso, ma il ritmo di adozione delle tecnologie di Artificial Intelligence ci sorprenderà. La “Connected Intelligence” in ogni sua forma dominerà la scena, così come le nuove opportunità che la tecnologia ci offre, come “la Voce” – ha commentato Eric Salama, CEO, Kantar. La misurazione dei Media, e la loro efficacia, evolvono velocemente ed il settore deve lavorare insieme per dare la possibilità ai Clienti di conoscere l’impatto dei loro investimenti di Marketing. Non c’è mai stato un momento più “emozionante” nel Marketing!”

Il Report completo con le Media Predictions 2019 di Kantar’s può essere scaricato qui