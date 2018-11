Il Qatar lancia la sua prima campagna  di promozione

Il Qatar ha lanciato oggi la sua prima campagna di promozione della destinazione a livello globale, con l’obiettivo di posizionare il Paese del Golfo Arabico come destinazione di punta per esperienze autentiche e su misura. Con il claim Qatar. Qurated For You. la campagna, che sarà lanciata in 15 mercati prioritari, evidenzia l’attenzione del Qatar nel proporre ai visitatori esperienze tailor-made che rendono omaggio al patrimonio culturale del Paese.

Il lancio della campagna coincide con un importante momento di crescita e sviluppo per il settore turistico del Qatar. Solo poche settimane fa, Qatar Tourism Authority è stata trasformata in Qatar National Tourism Council (QNTC). La nuova struttura di governance apre la strada all’implementazione di iniziative chiave nei settori pubblico e privato per sviluppare una solida infrastruttura turistica e fornire ai visitatori delle esperienze straordinarie.

Sia il nuovo assetto organizzativo che la campagna di promozione globale sono componenti fondamentali della nuova strategia del settore turistico lanciata nel 2017 (The Next Chapter of the National Tourism Sector Strategy). Questi importanti sviluppi sono inoltre integrati dalla rivista policy sui visti, che ha permesso al Qatar di diventare il Paese più aperto del Medio Oriente – e l’ottavo più aperto al mondo – secondo la recente classifica dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) relativa alla facilitazione del visto.

Rashed AlQurese, Chief Marketing & Promotion Officer di QNTC, ha affermato: “Qurated è molto più di una campagna pubblicitaria: abbiamo attentamente esaminato tutto ciò che il Paese offre come destinazione per cogliere la vera essenza di un’esperienza in Qatar e come questa può essere adattata a ogni segmento dei nostri visitatori”. Ha inoltre aggiunto: “Non vediamo l’ora di mostrare l’essenza di Qurated sugli schermi televisivi, negli aeroporti in tutto il mondo e anche qui in Qatar, dove tutti sono invitati a vivere l’esperienza del nostro patrimonio culturale autentico e della nostra lungimirante vision”.

Per poter offrire ai nostri visitatori delle esperienze su misura, garantendo al tempo stesso un forte impatto per l’industria, QNTC collabora con alcune delle piattaforme di viaggio più famose, come TripAdvisor e Lonely Planet, così che i visitatori futuri possano pianificare nel dettaglio il loro prossimo viaggio in Qatar dal momento in cui leggono della destinazione per la prima volta fino a quando effettuano le prenotazioni, includendo le diverse attrazioni culturali e naturali.

Disponibile su stampa, televisione e piattaforme digitali in otto diverse lingue, Qurated farà leva anche su partnership con reti televisive globali, come CNN International, Al Jazeera, Sky TV, BeIN e Digiturk. Attraverso visual accattivanti che offrono un assaggio dell’autentica offerta turistica del Qatar, la campagna è creata per rendere il Qatar una destinazione top-of-mind.

Grazie alla sua posizione strategica, crocevia tra Oriente e Occidente, il Qatar si trova a circa 6-7 ore di volo dai principali aeroporti internazionali. Oltre alla sua crescente popolarità quale destinazione stop-over per i viaggiatori in transito verso l’Oriente, anche il settore del turismo crocieristico del Paese sta aumentando sensibilmente grazie al suo gradevole clima invernale.