Arriva su Real Time la nuova edizione di “RDS ACADEMY”

Torna su Real Time il talent show dedicato a chi sogna di entrare nel mondo della radio: dal 17 novembre, ogni sabato dalle 12.20, nuovo appuntamento con “RDS ACADEMY”, la prima e unica accademia radiofonica che prepara giovani talenti a diventare speaker professionisti. Il vincitore avrà l’opportunità di firmare un contratto di un anno con RDS come conduttore radiofonico.

In giuria sono confermati Anna Pettinelli, voce storica di RDS e direttrice esigente dell’Academy, e Matteo Maffucci, frontman degli Zero Assoluto e insegnante di musica radiofonica nelle scorse edizioni. Grande ritorno invece per Giovanni Vernia, comico, attore e conduttore radiofonico di RDS, che dopo la prima edizione sarà di nuovo tra i giudici dell’accademia. La conduzione è affidata anche quest’anno a Rossella Brescia, voce narrante dell’avventura dei ragazzi.

Novità di questa stagione, la striscia di daytime: gli appassionati della più famosa accademia radiofonica italiana potranno seguire RDS Academy anche dal lunedì al venerdì alle 19:10. Brevi clip da 2 minuti accompagneranno il percorso dei concorrenti tra un sabato e l’altro per raccontare la vita nell’Academy, seguire la preparazione delle prove, e dare alcune anticipazioni di quanto accadrà nella puntata del sabato.

La selezione dei 9 talenti da ammettere nell’Academy sarà sempre più difficile: migliaia di aspiranti speaker si sono presentati alle selezioni preliminari. Solo i migliori, però, potranno affrontare dal vivo i tre giudici nelle puntate dedicate ai casting: con uno speech di 100 secondi dovranno provare a guadagnarsi una delle 9 cuffie che gli permetteranno di partecipare alla nuova edizione di RDS Academy. Una volta ammessi all’interno dell’accademia, i 9 concorrenti inizieranno il loro percorso di formazione, ma realizzare il sogno di diventare conduttori radiofonici non sarà una passeggiata: tra sfide e tante prove sul campo, la bravura dei futuri speaker verrà messa alla prova anche fuori dalle mura dell’accademia.

L’esperienza dei concorrenti nell’Academy sarà arricchita come di consueto da numerose lezioni di approfondimento tenute da tutor d’eccezione come Enrico Mentana (direttore TG La7), Ernesto Assante (giornalista e critico musicale de La Repubblica) e Robert James Perilli (Direttore della scuola di lingue R&C Languages). Nel corso delle puntate, inoltre, si susseguiranno diversi ospiti, protagonisti di punta del panorama musicale italiano: The Kolors, TheGiornalisti e Enrico Nigiotti.

Come nelle scorse edizioni, tra le discipline oggetto di studio figurano dizione, tecniche radiofoniche e di autoregia, storia della musica e lingua inglese; a queste si aggiungono lezioni e sfide di attualità giornalistica e reportage, tecniche di intervista, improvvisazione, costruzione di classifiche musicali “top 5” e capacità di gestione degli imprevisti durante la diretta. Tra i professionisti che affiancheranno i 9 concorrenti nel loro percorso di studio in accademia, oltre ai tre giudici, le voci più amate di RDS: Roberta Lanfranchi, Filippo Firli, Renzo Di Falco, Giuditta Arecco, Beppe De Marco, Petra Loreggian, Gianluca Teodori, Sergio Friscia, Paolo Piva, Francesca Manzini, Max Pagani, Ciccio Valenti e Baz, insieme a Andrea Giovagnoni, Responsabile Area Tecnica e Broadcast.

RDS Academy non è solamente una competizione e una vetrina televisiva per aspiranti speaker, ma è anche e soprattutto un’accademia di prestigio, dove i migliori professionisti del settore assicurano un percorso formativo completo e la crescita professionale di tutti i candidati. L’aspirante speaker che avrà superato brillantemente tutte le prove, convincendo Anna Pettinelli, Matteo Maffucci e Giovanni Vernia con determinazione, studio, carattere e personalità sarà proclamato vincitore della nuova edizione di RDS Academy, e conquisterà un posto tra le stelle radiofoniche di RDS 100% grandi successi.