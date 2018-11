Golia Activ Plus torna on air

Golia cambia prospettiva e torna on air con un nuovo episodio della sua saga pubblicitaria, portandoci in un mondo di ghiaccio, più affascinante e sorprendente che mai.

La storia incomincia in un ufficio dall’atmosfera creativa. L’addetta alle pulizie ha già iniziato il suo giro, ma ancora qualcuno si attarda alla scrivania. Un giovane uomo, il protagonista della nostra storia, ha appena terminato l’ennesima conference call e per riprendere un po’ il fiato, al termine di un’intensa giornata di lavoro, decide di gustarsi una Golia Activ Plus. L’effetto è immediato e dirompente come la forza del gusto balsamico della caramella che, nel tempo di un respiro, lo catapulta nel bel mezzo di un panorama di neve e ghiacci a perdita d’occhio. Qui lo attende una sorpresa che mai come in questo caso si potrebbe definire mozzafiato. Il momento è topico. La musica amplifica l’emozione fino a un climax comico che certamente saprà sorprendere anche il pubblico oramai abituato al ritmo incalzante delle serie tv.

Il mondo di Golia, fatto di humor dal respiro internazionale, si arricchisce quindi con un nuovo capitolo dove ancora una volta uno dei più conosciuti e rinomati marchi di caramelle italiani trova il modo di sorprenderci con un linguaggio visivo di grande impatto, e con una forte eco nordica.

La mano è infatti quella di uno dei più conosciuti e apprezzati registi del ricco e talentuoso panorama svedese, Henrik Sundgren. Il suo tocco ironico ma allo stesso tempo raffinato è infatti molto presente in ogni inquadratura di questo nuovo spot pensato per il mercato italiano ma con lo sguardo internazionale di una grande multinazionale come Perfetti Van Melle, l’azienda che da molti anni produce una delle caramelle più amate dagli italiani. La creatività di Selection ha trovato la miglior realizzazione in una produzione di ampio respiro che, nel breve volgere dei classici 30”, è in grado di portarci in un mondo gelido ma affascinante, facendoci percepire quasi fisicamente la freschezza di un gusto così intenso da cambiare anche la nostra percezione del mondo.

Lo spot sarà in onda con un importante investimento che coinvolgerà tutti i principali canali televisivi italiani.

