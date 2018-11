Amaro Lucano Sponsor Evento della Nazionale Italiana Rugby

Il rugby è la dimostrazione che alcuni valori, come lealtà, coraggio e altruismo, possono resistere nel tempo, durante le partite, come in alcuni momenti unici passati con gli amici di una vita.

Questo il concept alla base del progetto di comunicazione ideato da Lucano in collaborazione con Starcom e Publicis Media Sport & Entertainment, unit verticale dedicata al mondo delle sponsorizzazioni sportive.

La fatica e il successo dopo una partita vinta, quei momenti dove si festeggia con amici alla fine di una giornata, momenti firmati con un bicchiere di amaro, Amaro Lucano. “I valori dello sport e in special modo del rugby sono gli stessi che vogliamo promuovere ed incentivare – sottolinea Leonardo Vena, CEO LUCANO 1894 S.R.L – per questo motivo abbiamo scelto di essere sostenitori della Nazionali Italiana Rugby, protagonista degli imminenti Cattolica Test Match 2018. Il rugby è la dimostrazione che alcuni valori, come lealtà, coraggio e altruismo, possono resistere nel tempo, nello sport come nell’amicizia. Mi piace ricordare inoltre che un tratto distintivo del rugby è il celebre “terzo tempo”, un momento unico di aggregazione nel corso del quale vincitori e vinti si ritrovano insieme per scherzare e commentare insieme la partita. In fondo è proprio questo il valore che vogliamo trasmettere: correttezza, rispetto e divertimento e noi in questi momenti vogliamo esserci con Amaro Lucano”.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad Amaro Lucano nel panel degli sponsor della Nazionale per i Cattolica Test Match 2018 che nelle settimane a venire, vedranno protagonisti i nostri Azzurri e per il 6 Nazioni 2019, accogliendo così nella nostra famiglia una storica azienda italiana sulla scena del grande rugby internazionale” ha dichiarato Carlo Checchinato, Direttore Commerciale della Federazione Italiana Rugby.

L’Italia scenderà in campo nei Cattolica Test Match 2018 il 10 novembre a Firenze contro la Georgia, il 17 novembre a Padova contro l’Australia e il 24 novembre all’Olimpico di Roma contro i Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda.

Durante i match romani è prevista la degustazione di Amaro Lucano, all’interno delle aree hospitality e vip.

A completamento del progetto il centro media Starcom svilupperà inoltre un’analisi sulla visibilità dell’esposizione del brand al fine di certificare l’equivalent media value dell’intera operazione.