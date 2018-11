Condorelli e Leo Gullotta di nuovo insieme per un Natale da fiaba

La magia di questo Natale 2018 ha portato un grande ritorno nel mondo dell’advertising italiano. Quello di Leo Gullotta come testimonial del marchio che l’ha reso famoso al grande pubblico a partire dal lontano 1987, ovvero l’azienda dolciaria Condorelli.

A più di trent’anni dal suo primo esilarante incontro televisivo con il “Cavaliere”, l’attore catanese torna a prestare volto e, soprattutto, voce al noto brand di Belpasso. Più che uno spot, quello di Condorelli vuole essere un breve racconto natalizio incentrato su un episodio tanto vero quanto fantastico: la nascita del torroncino.

Non tutti sanno, infatti, che fu proprio il fondatore, Francesco Condorelli, a preparare il primo torroncino morbido, invenzione rivoluzionaria che portò nel 1933 (come viene ricordato in apertura dallo spot) alla fondazione dell’azienda Condorelli e, in seguito, all’imitazione del suo prodotto di punta da parte di molti competitor.

La storia del dolce regalo che Condorelli fece al Natale è affidata al narratore Leo Gullotta, il quale torna a sottolineare, dopo tanti anni, la sua immutata passione per gli amati torroncini. A fare da cornice a questa mini-fiaba, il suggestivo Palazzo Biscari di Catania, dimora signorile di fine ’600 che, con la sua sfarzosità barocca e rococò, restituisce al meglio tutta la bellezza e la magia senza tempo della tradizione natalizia.

L’idea creativa è frutto dell’unione tra l’agenzia pubblicitaria Tam Tam Adv di Matteo Rando e lo studio di produzione Audiocomm, la cui sinergia aveva già dato vita pochi mesi fa alla graziosa comunicazione estiva del latte di mandorla incentrata sui pupi siciliani della Marionettistica Fratelli Napoli.

Lo spot sarà in onda sulle reti nazionali a partire dai primi di dicembre nella triplice versione da 15, 10 e 7 secondi. Lo scorso venerdì 9 novembre, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Baia Verde di Aci Castello, è stato invece presentato il backstage alla presenza di Giuseppe Condorelli, Leo Gullotta e Matteo Rando.

Credits

Cliente: Condorelli

Direttore creativo: Matteo Rando

Copywriter: Gianluca Grisolia

Account: Cristina Alletti

Agenzia di comunicazione: Tam Tam Adv

Produzione: Audiocomm

Regia: Filippo Arlotta