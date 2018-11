Linda Cecconi nuovo Direttore Generale di Anitec-Assinform

Linda Cecconi è il nuovo Direttore Generale di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria delle imprese di Information & Communication Technology (ICT) operanti in Italia.

Toscana, 36 anni, una laurea in Relazioni Internazionali, un Dottorato in Diritto Pubblico e un master in Business Administration, Linda Cecconi porta in Anitec-Assinform una solida esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali nazionali e internazionali. Fino all’agosto 2018 ha fatto parte del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico; precedentemente è stata nella Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria ed ha avuto esperienze professionali presso la Commissione Politiche Europee e Affari Esteri del Senato della Repubblica, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Commissione Europea. Il suo arrivo coincide con il varo di nuovi programmi per stimolare le Istituzioni, le imprese di tutti i settori e la PA a puntare sulle tecnologie digitali in chiave di crescita, efficienza e occupazione.