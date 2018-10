Fiditalia è main sposor della U.S. Triestina Calcio

Fiditalia, società del gruppo Société Générale presente da oltre 35 anni nel mercato del credito al consumo, sigla l’accordo di sponsorizzazione con la U.S. Triestina Calcio 1918 per la stagione 2018/2019. Fiditalia Spa diventa così main sponsor della prima squadra rossoalabardata per il torneo in corso.

Un accordo che è un importante punto di partenza di un percorso di crescita e rispecchia l’impegno di Fiditalia nel sostenere il mondo dello sport, con cui l’azienda condivide i propri valori aziendali: impegno, spirito di squadra e responsabilità.

Fiditalia è dunque lieta di sponsorizzare una squadra storica come la triestina Calcio ed essere vicina a una grande città quale Trieste. La società di credito al consumo è presente in modo radicato in Friuli Venezia Giulia attraverso l’agenzia Pittilino, con quattro punti credito specializzati nella concessione di prestiti personali e cessione del quinto (Udine, Trieste, Monfalcone e Pordenone).