Luca Motta è il nuovo Value Channel Sales Manager di Epson Italia

Epson Italia nomina Luca Motta nuovo Value Channel Sales Manager.

L’arrivo di Motta, che vanta un’esperienza consolidata nel mondo dell’Information Technology, sottolinea la volontà dell’azienda di promuovere e sviluppare ulteriormente il rapporto con i partner, che da sempre ne rappresentano il capillare canale commerciale nel mercato italiano.

“Questo nuovo ruolo – ha affermato Luca Motta – rappresenta per me una grande sfida, che affronto con entusiasmo, passione ed energia, mettendo a disposizione la lunga esperienza nella gestione della vendita indiretta che ho maturato in questi anni”.

Luca Motta, 53 anni, master MBA alla SDA Bocconi, ha lavorato per più di venticinque anni in HP Italy, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali e direttivi in vendite, marketing e business unit fino a essere Country General Manager del Print Business Group.