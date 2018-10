Monica Landro entra nel team di Pirames International

Monica Landro nel team di Pirames International con la qualifica di Label Manager.

In questo ruolo oltre a supportare le etichette nello sviluppo del loro business in ambiente digitale, potrà anche completare l’offerta dei servizi di Pirames apportando la sua inestimabile esperienza maturata nel campo della promozione radio e dei media tradizionali.

Monica Landro inizia il suo percorso professionale nel mondo della discografia da giovanissima all’interno dell’etichetta New Music International, a fianco del padre Pippo Landro, storico discografico grazie al quale affina le competenze artistiche in ambito del talent scouting e della promozione. Sin da subito ha la fortuna di poter lavorare progetti dance di fama mondiale come il Pam Pam di Cecilia Gayle o la Macarena dei Los Locos, ma anche progetti di respiro internazionale come Neja e Ti.Pi.Cal, passando per la gestione promozionale di progetti italiani come i Modà, Paolo Belli, Silvia Salemi e Studio3. 20 anni di attività all’interno del mercato indipendente le hanno permesso di conoscere tutta la filiera di creazione del valore: dall’ascolto del prodotto alla produzione, dalla promozione, alla realizzazione degli eventi passando per il settore editoriale e avvicinandosi al mondo digitale fin dai primi vagiti della musica liquida. A completamento delle competenze professionali e della sua poliedrica conoscenza del mondo della comunicazione, Monica è anche giornalista e Direttore Responsabile della rivista M Social Magazine, testata registrata che si occupa di musica, spettacolo, cultura e attualità.