Luca Luperini entra in intarget

Luca Luperini entra a far parte della famiglia di intarget e andrà a ricoprire il ruolo di Marketing Manager con l’obiettivo di strutturare e ampliare le attività di marketing e comunicazione dell’agenzia.

Laureato in Filosofia e con un master di Business Management, entrambi conseguiti all’Università di Pisa, Luperini garantirà a intarget un approccio non convenzionale applicato al mondo della tecnologia e dei servizi digitali nel quale ha accumulato diverse esperienze. Negli ultimi anni, infatti, ha ricoperto il ruolo di Marketing Manager per Softec per poi diventare Product Manager dapprima in Welcome Italia e poi in Aruba Spa, seguendo l’intero ciclo di vita di prodotti strategici come l’offerta di public cloud, il servizio di colocation e la proposizione di strumenti di collaboration.

“Entrare in intarget è motivo di grande soddisfazione personale e cercherò di contribuire alla continua crescita dell’agenzia” commenta Luca Luperini, Marketing Manager di intarget “Nel corso delle mie esperienze passate ho avuto l’opportunità di coordinare team multidisciplinari, lavorando a progetti per grandi aziende basati su tecnologie web, social e mobile. Lavorare in un team competente e affiatato come quello di intarget rappresenta un grande stimolo e un’opportunità che ho deciso di cogliere al volo”.

L’ingresso di Luperini rientra inoltre nella campagna assunzioni di nuovi talenti digitali, al momento arrivati a 128, che intarget ha avviato negli scorsi mesi.