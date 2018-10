Filippo Meraldi nuovo Vice President Digital Marketing di Jobrapido

Filippo Meraldi entra a far parte dei vertici della struttura manageriale di Jobrapido, primo motore di ricerca di lavoro al mondo, attivo in 58 Paesi con oltre 80 milioni di utenti registrati, con il ruolo di Vice President Digital Marketing.

Milanese, 38 anni, dopo gli studi in Scienze della Comunicazione, Meraldi intraprende una carriera oggi ventennale nel mondo del marketing e della comunicazione, muovendo i primi passi in ambito consulenziale con esperienze in diverse realtà italiane fra cui l’agenzia di comunicazione Aida Partners (oggi Ogilvy PR). Nel 2006 il passaggio in Skype, prima come Marketing and Communication Manager Italia, poi con lo stesso ruolo ma nella sede di Londra, con responsabilità su scala internazionale.

Dal 2008 Meraldi intraprende un percorso che lo vede ricoprire ruoli di vertice in aziende, agenzie di consulenza e start-up tra le quali Buongiorno, dove ha guidato lo sviluppo della performance advertising internazionale e Thron, start-up italiana per cui ha condotto il processo di internazionalizzazione; tra il 2017 e il 2018 ha supportato Digitalzero nella ristrutturazione dei processi strategici di marketing automation di IGP Mediabrands.

In Jobrapido, Filippo sarà responsabile della supervisione di attività di marketing quali Global Traffic Acquisition, Content Strategy, Community Management e Corporate Marketing e PR.

Da giugno 2018 Filippo Meraldi è anche responsabile Marketing & Partnership di Tech Italy Advocates, network no profit di esperti di tecnologia impegnati per rendere l’Italia un hub globale di start-up tecnologiche.