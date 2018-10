La cover story dedicata ad Andrea Bocelli sul nuovo numero di Billboard Italia

Da domani sarà in edicola il nuovo numero di BILLBOARD ITALIA con la cover story dedicata a ANDREA BOCELLI!

Il disco è stato anticipato dal singolo “Fall On Me”, una canzone toccante sul legame tra genitore e figlio, cantato e co-scritto da Andrea Bocelli insieme al figlio ventenne Matteo Bocelli, al suo debutto discografico mondiale. La registrazione di “Sì” è durata più di tre anni e l’dea del titolo semplice ma incisivo è venuta al figlio maggiore Amos, ha raccontato Andrea Bocelli.

Il numero di ottobre conterrà anche interviste ad artisti italiani e internazionali, come Guè Pequeno che racconta il nuovo album “Sinatra”, il pioniere della musica elettronica Jean-Michel Jarre che ha compiuto settant’anni e Tom Morello (Rage Against The Machine, Audioslave e Prophets of Rage), appena uscito con l’album solista “The Atlas Underground”, ma anche curiosità dal mondo della musica, news come l’acquisizione di Comcerto da parte di Live Nation vista dagli occhi di Eric Bagnarelli, contributi di artisti, recensioni e le celebri classifiche che hanno reso il marchio la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici.