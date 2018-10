HUB09 è la nuova agenzia social della Fondazione Piemonte per la Ricerca sul Cancro di Candiolo

Sarà l’agenzia torinese HUB09, a partire dal mese di ottobre, ad occuparsi della comunicazione sui social della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro dell’Istituto di Candiolo.

“Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione. La Fondazione svolge un lavoro difficile e prezioso. La nostra missione, in quanto comunicatori, è quella di raccontare e sostenere questo lavoro, rendendo semplici argomenti difficili e promuovendo la raccolta fondi, indispensabile per raggiungere nuovi traguardi” afferma Marco Faccio, presidente di HUB09. “La ricerca sul cancro riguarda tutti. In fondo, non c’è nulla di più semplice da capire” conclude Faccio.

Uno storytelling articolato aprirà le porte dell’Istituto e mostrerà, day by day, la professionalità di medici e ricercatori, l’attenzione olistica per i pazienti, le tecnologie avanzate, i risultati raggiunti, quelli da raggiungere e le numerosissime iniziative finalizzate al fundraising

in collaborazione con partner e testimonial.

Ottobre si apre con la campagna “LIFE IS PINK”, attiva per tutto il mese e a sostegno della prevenzione e della ricerca sui tumori femminili. E “pink” saranno anche i contenuti di Facebook e del nuovo canale Instagram della Fondazione, che per l’occasione si tingeranno di rosa.

Oltre alla strategia editoriale HUB09 si occuperà anche della strategia media, con uno studio iperprofilato del target, volto a raggiungere l’audience più interessata e sensibile ai singoli argomenti trattati.

CREDITS

Social Media Strategist: Francesca Martinoglio Community Manager: Grazia Fainelli Responsabile Media & Analysis: Alessia D’Angelo Media Specialist: Sergio Cristiglio

Client Manager: Ilaria Dogliotti Art Director: Enrica Andreis