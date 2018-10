Andrea Gucciardi nuovo Direttore Vendite di BMW Italia

A partire dal prossimo 1 dicembre la Direzione Vendite di BMW Italia sarà affidata ad Andrea Gucciardi, attuale Amministratore delegato di BMW Roma.

Andrea Gucciardi, 48 anni, è laureato in ingegneria aeronautica all’Università degli Studi di Palermo, ed è in BMW Italia dal 2001 dove ha ricoperto nel corso degli anni diversi ruoli e funzioni manageriali all’interno della Direzione Vendite. Prima di assumere la direzione di BMW Roma, Gucciardi ha gestito la divisione Motorrad della filiale romana di BMW Italia portandola ad essere la numero uno al mondo in termine di vendite per tre anni consecutivi.