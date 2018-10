Eugenio Caserini nuovo direttore commerciale di Wake Up

Eugenio Caserini è il nuovo direttore commerciale dell’agenzia di comunicazione e immagini Wake Up. Caserini è stato co-fondatore e manager di Kiver per 11 anni, sales manager di Vitaminic e, ancor prima, sales account di Infostrada e Italia On Line. Più recentemente, negli ultimi quattro anni, ha invece ricoperto il ruolo di direttore commerciale dell’area digital di Editoriale Domus.

“Il meglio che potessimo trovare su piazza per una realtà sempre più proiettata al mondo digital”, sottolinea Fabio Mazzocca, presidente di Wake Up, con sede centrale a Barletta, in Puglia, e altre sedi a Milano e Dublino. “L’esperienza di Eugenio ci consentirà di fare un altro passo in avanti”, aggiunge Mazzocca. “Negli ultimi anni la nostra attività si è trasformata, offriamo prodotti completamente digitali, lavoriamo per trasformare le attività di comunicazione in affari reali, la notorietà del marchio è una conseguenza della vendita e non viceversa. Comunichiamo i prodotti dei nostri clienti, li valorizziamo, li vendiamo e li proteggiamo attraverso un’app anticontraffazione. Un sistema complesso e completo, tutti digitale, che solo chi ha maturato un’esperienza ultradecennale in questo mondo può essere in grado di far comprendere alle aziende. Ed Eugenio Caserini è la persona giusta. Siamo davvero felici di averlo in squadra con noi”.

“Per me è un onore”, sottolinea Caserini. “Conosco molto Wake Up e Fabio Mazzocca, imprenditore illuminato che partendo dal sud è riuscito ad imporsi in un mercato complicato. Wake Up è un’eccellenza ed io, d’ora in avanti, ho il compito di valorizzare al meglio il talento di una squadra formidabile”.