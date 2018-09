Ascoltatori 2018 nelle 4 più grandi città

di Claudio Astorri

Roma, Milano, Napoli e Torino. Queste sono le 4 più grandi città d’Italia. La loro popolazione varia dai 2.873.494 abitanti di Roma agli 886.837 di Torino. Come sono orientati gli ascoltatori delle nostre 4 metropoli più popolose con riferimento alla fruizione delle singole stazioni Radio, siano esse Pubbliche, Nazionali e Locali? Cosa ascoltano? Possiamo arguirlo, possiamo dedurlo, attraverso un utilizzo certamente particolare dei software professionali di analisi degli ascolti. Selezionando la regione di appartenenza (in questo caso Lazio, Lombardia, Campania e Piemonte) e ponendo il campo “Ampiezza Centro” sul valore “oltre 250.000 abitanti” abbiamo la risultanza, anche perché nelle 4 regioni date ci sono solo le 4 città indicate oltre quel determinato valore di popolazione. Che ne dite? Proviamo a calcolare e verificare l’esito di questa deduzione?

Gli istogrammi qui mostrati non hanno volutamente l’indicazione del valore specifico, trattandosi di una forma di rivolgimento della metodologia, ma sono tuttavia ben indicativi del ranking. L’analisi è stata limitata alle prime 20 emittenti delle 4 città.

1 – ROMA CITTA’

RDS irraggiungibile ma subito dopo RAI RADIO DUE e RAI RADIO UNO, l’unica delle 4 grandi città in cui la Radio Pubblica piazza 2 delle sue emittenti nella Top 3. RADIO DEEJAY significativamente, dopo RDS, davanti a tutte le altre Radio Nazionali in competizione in Roma città. Radio Globo, prima tra le locali.

2 – MILANO CITTA’

L’unica delle 4 grandi città in cui nessuna Radio Locale è in Top 10; la prima è solo al 12° posto ed è Radio Popolare. Radio Deejay prima assoluta, sia pur di misura, su RTL 102.5. Radio 24 al quinto posto, eccellente prestazione, e Virgin Radio sesta completano la chiara percezione di urbanità, anche senza firma locale.

3 – NAPOLI CITTA’

A Napoli città vince chiaramente RADIO KISS KISS che piazza come gruppo anche 3 delle 5 Radio Locali in Top 10. Oltre a Kiss Kiss Napoli, Kiss Kiss Italia e Radio Ibiza colpiscono le locali Radio Marte, ottimo 3° posto assoluto, e Radio Subasio. Area complessa per Radio Deejay che cede il primato delle Personality Radio Nazionali a Radio 105.

4 – TORINO CITTA’

Una Radio Locale riesce a infilarsi in Top 10 ed è la storica RADIO GRP, ottima 7^, che precede numerose Radio Nazionali. Prima assoluta e come a Milano, RADIO DEEJAY precede questa volta al foto-finish RADIO 105. Ottima prestazione del servizio pubblico con RAI RADIO 1 e RAI RADIO 2 rispettivamente quarta e quinta.