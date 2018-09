Valentina Manfredi nuovo Managing Director di Groupon Italia

Valentina Manfredi è la nuova Managing Director di Groupon in Italia. Il colosso americano, leader nel settore degli acquisti online, ha annunciato oggi la sua nomina alla guida dell’azienda nel nostro Paese. Valentina Manfredi approda in Groupon dopo due anni nel ruolo di Chief Marketing Officer presso il portale di annunci immobiliari Casa.it, e dopo oltre 15 anni di esperienza negli ambiti di strategia, marketing e vendite presso grandi aziende, quali Vodafone e Upim.

“Senza dubbio sono una persona che ama le sfide e si pone obiettivi ambiziosi e stimolanti – afferma Valentina Manfredi – Questo nuova posizione e la responsabilità che vado ad assumermi mi riempiono di entusiasmo così come poter giocare un ruolo chiave nel contribuire alla crescita futura di Groupon in Italia”.

Laureata presso lo IULM di Milano in Pubbliche Relazioni con specializzazione in Sociologia della pubblicità e dei consumi, Valentina ha completato la sua formazione accademica con un Master in Business Administration, conseguito alla SDA Bocconi di Milano. Dopo il conseguimento dell’MBA Valentina ha lavorato per 8 anni nel mondo digital.

“Groupon è ormai una mobile company, dove oltre il 70% delle transazioni in tutto il mondo proviene da mobile. Nella mia nuova posizione lo sviluppo tecnologico avrà un ruolo chiave, così da poter rispondere alle esigenze degli oltre 12.5 milioni gli utenti iscritti in tutta Italia, consentendo loro di trovare sulla nostra piattaforma il meglio che la propria città possa offrire in termini di attività locali, eventi, vacanze e prodotti di ogni genere” – conclude la nuova Managing Director.