Pamela Fedelini nuova data analyst per il Gruppo Roncaglia

Il Gruppo Roncaglia continua ad investire nelle nuove competenze ed amplia il suo staff di professionisti con la Data Analyst Pamela Fedelini, che entra in forze alla Roncaglia Consumer Intelligence, società del Gruppo che si occupa di ricerca e analisi del target, dei brand e del mercato per interpretare le esperienze e le attitudini del consumatore in tutte le fasi della costruzione di conoscenza ed interazione con una marca.

Esperta di business intelligence, data mining e machine learning, Pamela Fedelini vanta un’esperienza quindicennale in processi e modelli per i settori telecomunicazioni, finanza, assicurazioni e pubblica amministrazione. Ha lavorato, fra gli altri, per Ministero dell’Interno, Sogei, Regione Lazio, Poste Italiane, INPS, Postemobile. Ha inoltre svolto il ruolo di trainer su data mining e tecniche e metodi statistici di data manipulation, di modellazione predittiva, di segmentazione e clustering, delle associazioni e della modellazione delle equazioni strutturali.

Con l’arrivo di Pamela Fedelini il Gruppo Roncaglia potenzia la unit dedicata sia alla analisi statistica e all’interpretazione di field tradizionale, sia ai nuovi field rappresentati dai territori digitali dei social, del web, della televisione digitale e della nuova editoria, con l’obiettivo di offrire ai suoi clienti servizi sempre più completi e data oriented.

“Oggi i dati non sono solo numeri, ma anche immagini, parole e tante altre informazioni da analizzare. E questa è la mia sfida – spiega Pamela Fedelini – integrare fonti diverse e scoprire informazioni latenti per elaborare modelli predittivi. Lavorare nel Gruppo Roncaglia sarà una splendida avventura – sottolinea Pamela – la mia expertise si integrerà con quella dei professionisti delle altre aree del Gruppo, un reciproco stimolo per un approccio multidisciplinare finalizzato ad innovazione e crescita”.