JSH Hotels & Resorts Premium Partner di ACF Fiorentina

Il gruppo JSH Hotels & Resorts entra a far parte dei Premium Partner di ACF Fiorentina siglando un accordo di collaborazione per le prossime due stagioni sportive, 2018/2019 e 2019/2020.

Già partner di squadre di pallavolo, team di ciclismo, basket e automobilismo, il gruppo JSH entra nel mondo del calcio scegliendo la Fiorentina e diventando così il punto di riferimento nel settore dell’hôtellerie per la squadra e per gli eventi della società. Una conferma della grande attenzione che JSH Hotels & Resorts riserva allo sport ma non solo. Il gruppo si distingue infatti per un hotel management giovane e dinamico che ha riconosciuto nella Fiorentina le potenzialità di un Club ambizioso e tra i più identificativi di una città, Firenze, che è amata e apprezzata a livello globale.

JSH Hotels & Resorts vanta location esclusive nelle principali città italiane, come Roma, Milano, Bologna, Firenze, e in destinazioni da sogno tra Veneto, Toscana, Sardegna e Sicilia, passando per Salento e Calabria. Tutti i 4 e 5 stelle JSH sono caratterizzati da un proprio stile ma offrono la stessa eccellenza nel servizio e nell’accoglienza, nel rispetto di uno spirito tipicamente italiano.

La partnership siglata con la Fiorentina attraverso Infront Italy – advisor ufficiale per le sponsorizzazioni del Club – assicurerà al brand JSH visibilità sui Led bordocampo, i backdrop e il maxischermo del Franchi e sul sito ufficiale del Club, ma non solo. Il gruppo JSH potrà anche proporre ai tifosi viola promozioni riservate e ospiterà gli eventi strategici rivolti alla business community del Club.

“Entriamo nel mondo del calcio dalla porta principale, affiancando una delle squadre italiane più amate. La Fiorentina in particolare rappresenta una città, una tifoseria ed un contesto apprezzato e benvoluto da tutti gli italiani. La squadra giovane e ambiziosa di quest’anno ci carica di entusiasmo e siamo felici di iniziare un cammino condiviso di ricerca e sostegno dei giovani talenti e di amore per lo sport agonistico” dichiara Raniero Amati, CMO e co-fondatore di JSH Hotels Collection.

“La collaborazione con il gruppo JSH nasce sotto i migliori auspici”, afferma il vice presidente di ACF Fiorentina, Gino Salica “una realtà giovane con un gran desiderio di emergere è il partner ideale da avere al nostro fianco e siamo convinti che serietà e concretezza saranno alla base di questa nuova collaborazione che darà frutti significativi e reciproca soddisfazione”.